Криптовалютные эксперты прогнозируют падение Bitcoin в сентябре — Finance.ua

Криптовалютные эксперты прогнозируют падение Bitcoin в сентябре Сегодня 05:21 — Криптовалюта

Криптовалютные эксперты прогнозируют падение Bitcoin в сентябре

Известный криптовалютный трейдер RektCapital рассказал своим подписчикам на платформе X о том, что может произойти с курсом Bitcoin в ближайшем будущем. По словам аналитика, котировки флагмана рынка могут обвалиться до $22 000 уже в сентябре.

Криптовалютный эксперт изучил исторические данные и оценил движение котировок BTC в предыдущих циклах. RektCapital рассказал, что обычно августовские проседания Bitcoin — худшие. Оказалось, что цена флагманской цифровой монеты снизилась на 17% в августе 2014 года и на 18% в августе 2015 года. В этом же месяце снижение курса зафиксировалось на отметке 16%.

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«Если бы показатель потерял 18% в августе текущего года, то курс Bitcoin оказался бы на значении примерно $24 700. Однако это может быть не самой критической отметкой в ​​плане коррекции цен. Для этого есть сразу две причины. Сейчас на графике BTC формирует „двойную вершину“ и, к тому же, цифровая монета имеет тенденцию фиксировать проседание в сентябре», — считает аналитик.

Согласно предположениям эксперта, стоимость BTC снизится еще примерно на 10% в следующем месяце. Это означает, что цена главной криптовалюты упадет до $22 200. Такие значения будут соответствовать «целевому показателю движения для разбивки двойной вершины на отметке $22 000».

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По состоянию на утро вторника, 29 августа, Bitcoin продемонстрировал незначительный рост на 0,23% — актив торгуется за $26,028 при рыночной капитализации $506.8 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $10.82 млрд. Доминирование Bitcoin на рынке составляет всё те же 48,3%.

В целом же капитализация криптовалютного рынка со вчерашнего дня не претерпела изменений и держится на отметке $1.05 трлн. Трейдеры оформили суточные торговые сделки с цифровыми активами на сумму $23.99 млрд — показатель вырос на 31,37%, согласно CoinMarketcCap.

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noworries По материалам:

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