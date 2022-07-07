Криптовалюте Shiba Inu прогнозируют рост на 101% от текущей стоимости — Finance.ua
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Криптовалюте Shiba Inu прогнозируют рост на 101% от текущей стоимости

Финтех и Карты
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Криптовалюте Shiba Inu прогнозируют рост на 101% от текущей стоимости
Криптовалюте Shiba Inu прогнозируют рост на 101% от текущей стоимости
Участники криптовалютного сообщества CoinMarketCap прогнозировали заметное увеличение цены SHIB к концу июля.
Некоторые криптовалюты на рынке начинают восстанавливаться после длительного периода падения цены, среди них мем-токен Shiba Inu, графики которого вызывают оптимистичные предсказания аналитиков и инвесторов.

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Согласно голосованию 16 403 членов сообщества CoinMarketCap, до 31 июля SHIB будет торговаться за $0.1 039 (что примерно на 101% больше текущей цены).
Криптовалюте Shiba Inu прогнозируют рост на 101% от текущей стоимости
Интересно, что совсем недавно Shiba Inu возглавила рейтинг самых проблемных криптовалют. По данным исследования Los Muertos, 15 июня большинство инвесторов в США хотели «избавиться» от криптовалюты Shiba Inu и искали разные методы продаж, будучи готовыми отдать SHIB почти даром.
На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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По материалам:
noworries
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