Криптобиржа OKX вслед за Binance ввела ограничения для россиян — Finance.ua
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Криптобиржа OKX вслед за Binance ввела ограничения для россиян

Криптовалюта
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Криптобиржа OKX вслед за Binance ввела ограничения для россиян
Криптобиржа OKX вслед за Binance ввела ограничения для россиян
Одна из самых крупных криптобирж в мире OKX запретила на p2p-платформе все сделки с российским рублем.
Ограничения начали действовать с 29 августа, сообщила биржа в Telegram-канале.
С 29 августа 2023 г. торговля российским рублем (RUB) больше не доступна на p2p-платформе OKX. Пользователям из россии по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами, сообщила криптобиржа.
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«Мы понимаем, что это может повлиять на ваши торговые предпочтения, и приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.
28 августа на OKX исчезла возможность проводить операции с карт российских подсанкционных банков: «Сбера», «Тинькофф» и «Альфа-банка».
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Напомним, в октябре 2022 года роскомнадзор заблокировал сайт OKX по требованию генпрокуратуры за «распространение запрещенной в россии информации». В августе 2023 года ведомство возобновило доступ к сайту okx.com после «аудита документов и продуктов».
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В апреле 2022-го крупнейшая криптобиржа мира Binance в соответствии с санкциями ЕС установила предел в €10 000 на баланс счета для россиян, однако через год эти ограничения были сняты. Эксперты предполагали, что компания передала российских пользователей аффилированному юрлицу, которое находится в другой юрисдикции. Позже Binance вернула возможность пополнения счета с карт Visa и Mastercard российских банков.
25 августа 2023 года Binance запретила россиянам сделки через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля. По данным WSJ, Binance не исключает полного выхода с российского рынка, превратившегося в «головную боль» для криптобиржи.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Forbes.ua
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