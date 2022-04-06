Кредитные каникулы по картам ПриватБанка будут действовать до 1 июня — Finance.ua

Кредитные каникулы по картам ПриватБанка будут действовать до 1 июня

Сегодня 09:02 — Личные финансы

Кредитные каникулы по картам ПриватБанка будут действовать до 1 июня

ПриватБанк ввел кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«ПриватБанк с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ввел кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам», — сказано в сообщении.

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Что такое кредитные каникулы? Это льготные условия договора, когда клиенты имеют право не вносить обязательный минимальный платеж, что особенно актуально в случае пребывания в зоне боевых действий или из-за потери дохода. Кредитные каникулы означают, что банк не будет штрафовать за просроченные платежи. В ПриватБанке такие условия действуют до 1 июня.

«В то же время мы просим погашать задолженность хотя бы частично, ведь банк должен работать. Мы также продолжаем нести полную ответственность за депозиты украинцев независимо от обстоятельств», — сообщают в банке.

Стандартные условия льготного периода карты остаются неизменными.

Кредитные каникулы не означают отсутствие процентов за использование кредитных средств.

В дополнение к каникулам, в марте ПриватБанк установил кредитную ставку 0,001%, практически сделав пользование кредитными средствами бесплатным.

«С 1 апреля мы частично вернули некоторые тарифы, при этом снизив их по сравнению с довоенным уровнем. Так, сейчас установлен льготный размер кредитной ставки на уровне 1,7%, что вдвое меньше, чем до войны. Проценты будут начисляться и в мае, но до 1 июня по кредитным каникулам погашение платежа не будет обязательным», — добавили в ПриватБанке.

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