Кредитные каникулы по картам ПриватБанка будут действовать до 1 июня — Finance.ua
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Кредитные каникулы по картам ПриватБанка будут действовать до 1 июня

Сегодня 09:02Личные финансы
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Кредитные каникулы по картам ПриватБанка будут действовать до 1 июняКредитные каникулы по картам ПриватБанка будут действовать до 1 июня
ПриватБанк ввел кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«ПриватБанк с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ввел кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам», — сказано в сообщении.
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Что такое кредитные каникулы? Это льготные условия договора, когда клиенты имеют право не вносить обязательный минимальный платеж, что особенно актуально в случае пребывания в зоне боевых действий или из-за потери дохода. Кредитные каникулы означают, что банк не будет штрафовать за просроченные платежи. В ПриватБанке такие условия действуют до 1 июня.
«В то же время мы просим погашать задолженность хотя бы частично, ведь банк должен работать. Мы также продолжаем нести полную ответственность за депозиты украинцев независимо от обстоятельств», — сообщают в банке.
Стандартные условия льготного периода карты остаются неизменными.
Кредитные каникулы не означают отсутствие процентов за использование кредитных средств.
В дополнение к каникулам, в марте ПриватБанк установил кредитную ставку 0,001%, практически сделав пользование кредитными средствами бесплатным.
«С 1 апреля мы частично вернули некоторые тарифы, при этом снизив их по сравнению с довоенным уровнем. Так, сейчас установлен льготный размер кредитной ставки на уровне 1,7%, что вдвое меньше, чем до войны. Проценты будут начисляться и в мае, но до 1 июня по кредитным каникулам погашение платежа не будет обязательным», — добавили в ПриватБанке.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать нужный именно вам «пластик».

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По материалам: Finance.ua
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