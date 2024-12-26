Кошелек Trustee Plus со встроенной криптокартой показал рекордный рост в 2024 году — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Кошелек Trustee Plus со встроенной криптокартой показал рекордный рост в 2024 году Сегодня 14:21 — Криптовалюта

Эксперты криптовалютной отрасли подвели итоги уходящего 2024 года и отметили компании, которые показали наибольший рост за прошедшие месяцы. Среди них аналитики особо выделили криптокошелек Trustee Plus , продемонстрировавший выдающиеся результаты в этом году.

По имеющимся данным, количество скачанных и установленных приложений Trustee Plus превысило отметку в 630 000. При этом число торговых операций шагнуло за порог в 22,6 млн, подчеркнули в компании.

Отдельное внимание эксперты уделили платежной карте Trustee Plus. Она быстро завоевала популярность среди украинских пользователей благодаря своим возможностям. За прошедший год почти 135 000 человек оформили криптокарту, отметив удобство и преимущества этого продукта.

Упомянутый прогресс отчетливо виден по итогам исследований независимых экспертов. К примеру, издание MNBC провело масштабный опрос и выяснило, что Trustee Plus имеет долю в 66,6% на рынке криптовалютных карт. Это говорит о безоговорочном лидерстве компании в данном сегменте, считают аналитики.

Данные из исследования MNBC

«Мы строим нашу компанию на трех столпах криптоиндустрии: удобство для пользователей, полностью легальный бизнес в соответствии с европейскими стандартами и постоянный прогресс. Могу гарантировать, что в 2025 году наших клиентов ждут новые функции и продукты, а также интересные акции и предложения», — заявил CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Вадим Груша на Incrypted Conference 2024

В разрезе этих слов интересно, что компания готовит к выходу физическую платежную карту, на которую уже поступило свыше 5000 предзаказов. Кроме того, Trustee Plus расширили сервис для клиентов и подключили кошелек для криптовалюты Toncoin — одного из самых популярных активов этого года.

Сюда также можно отнести внедрение переводов по IBAN и слухи о скором запуске новой версии Trustee Plus. Разработчики намекают на глобальное расширение функций и сервисов, которые удивят каждого пользователя.

Отметим, что редакция Incrypted назвала Trustee Plus лучшим криптокошельком 2024 года на территории Восточной Европы. С мнением экспертов согласны и другие независимые эксперты, включая аналитиков MNBC. Подтверждением этого также выступают отзывы про Trustee Plus на специализированных сайтах.

Данные из исследования MNBC

Напоследок отметим, что Trustee Plus активно работают не только на благо своей аудитории, но и оказывают мощную поддержку ВСУ. Ранее стало известно, что компания перечислила более 700 000 грн благотворительной организации «Янголы». И судя по всему, на достигнутом компания не планирует останавливаться.

Trusteeglobal По материалам:

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