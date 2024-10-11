Конкуренция в IT: что сейчас происходит на рынке — Finance.ua

Конкуренция в IT: что сейчас происходит на рынке Сегодня 12:01 — Личные финансы

Конкуренция в IT: что сейчас происходит на рынке

Среднее количество откликов на вакансию в IT возросло до 30, а в топе по количеству вакансий — Marketing, QA и Analyst.

Об этом говорит аналитика рынка в сентябре от DOU.

В сентябре компании опубликовали на DOU 5242 вакансий. Это на 179 меньше рекордного показателя в августе. Но уже три месяца количество вакансий держится на уровне более 5 тысяч. Также в сентябре этого года на 33% вакансий больше, чем в сентябре прошлого года.

27 категорий показали в сентябре отрицательную динамику, две остались на том же уровне, а 20 — положительную.

Из наиболее популярных категорий снижения затронули Finance, Node. js, DevOps, Marketing и т. д.

С июня снижается количество вакансий для Artists — сейчас 31. С июля на 18% стало меньше возможностей для DevOps, для продакт-менеджеров — на 14%.

Количество вакансий для QA растет — 358. Показатель был выше только в июле 2022 года.

В HR — 218 — это больше всего с начала полномасштабного вторжения.

Также рекордное количество вакансий в направлении SEO — 61. Это больше, чем до начала большой войны.

965 вакансий для специалистов с опытом работы более 5 лет

В сентябре было на 6% меньше вакансий на ремоуте и на 10% - за границей. А в крупнейших городах, кроме Днепра и Одессы, небольшой рост.

В сентябре положительную динамику сохранили категории по опыту — 5+ лет и та, где не указан опыт работы. Для тех, у кого более 5 лет опыта — 965 вакансий — больше всего с начала полномасштабного вторжения.

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В сентябре уменьшилось количество вакансий в маркетинге для кандидатов с опытом 1−5 лет, однако, для тех, у кого меньше года опыта, количество возможностей в маркетинге незначительно возросло. Среди опытных специалистов больше всего компании искали Front-end, Java и Python.

Снижается конкуренция среди QA

Среднее количество откликов на одну вакансию на DOU в сентябре возросло до 30,34 отклика. Повлияло незначительное уменьшение количества вакансий и несколько большая активность кандидатов, чем в августе.

Конкуренция за месяц уменьшилась в 18 категориях, в двух осталась на том же уровне, в 34 выросла.

Наибольшее количество откликов на вакансию традиционно приходится на Front-end — 106,6 в сентябре. С июля их количество растет.

На втором месте QA — 78,1 отклика. Здесь ситуация противоположная. Конкуренция снижается начиная с февраля этого года (тогда было в среднем 114 откликов на вакансию).

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На третьем месте Java из 61,2 отклика на вакансию.

В дизайне и продакт-менеджменте рекордные показатели в сентябре — 50 и 30,5 отклика соответственно. Рекорд также у Unity — 46,5 отклика.

20 самых активных компаний сентября по количеству размещенных вакансий

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