Компания Xiaomi может выпустить до конца года вторую модель авто — электрический кроссовер — Finance.ua
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Компания Xiaomi может выпустить до конца года вторую модель авто — электрический кроссовер

Технологии&Авто
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Компания Xiaomi может выпустить до конца года вторую модель авто — электрический кроссовер
Компания Xiaomi может выпустить до конца года вторую модель авто — электрический кроссовер
Электрический седан SU7 был только началом Xiaomi. По мнению нескольких китайских аналитиков, гигант смартфонной индустрии может представить свою вторую модель уже в этом году. Речь идет о кроссовере, который, подобно SU7, будет нацелен на конкуренцию с Tesla, на этот раз с Model Y, как по позиционированию, так и по характеристикам.
Xiaomi стремится усилить свое присутствие в сегменте SUV, чтобы конкурировать не только на внутреннем, но и глобальном рынке. Презентация седана SU7 уже стала уходом от традиционных для китайских производителей стратегий входа на рынок с SUV или кроссовером, как это делали, например, Nio и Li Auto.
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Согласно информации от Blue Whale Finance, Xiaomi активно работает над созданием своего первого SUV, который может быть представлен уже в ближайшие месяцы, хотя подробности о модели пока не разглашаются.
Основатель, глава и CEO Xiaomi Лей Цзюнь выразил свою поддержку седанам, отмечая, что они могут обеспечить лучший опыт водителя по сравнению с кроссоверами и внедорожниками. Его интерес к седанам, возможно, был подтвержден визитами к Илону Маску и обсуждением с ним Tesla Model 3.
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В одном из постов 2013 года, который позже был удален с официального сайта Xiaomi, говорилось о встречах Лей Цзюня с Маском: «Я был в США дважды в этом году и оба раза встречался с Илоном Маском. Этот парень настолько удивительный, что это почти противоестественно».
По материалам:
Ampercar
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