Компания Xiaomi может выпустить до конца года вторую модель авто — электрический кроссовер Сегодня 04:48 — Технологии&Авто

Компания Xiaomi может выпустить до конца года вторую модель авто — электрический кроссовер

Электрический седан SU7 был только началом Xiaomi. По мнению нескольких китайских аналитиков, гигант смартфонной индустрии может представить свою вторую модель уже в этом году. Речь идет о кроссовере, который, подобно SU7, будет нацелен на конкуренцию с Tesla, на этот раз с Model Y, как по позиционированию, так и по характеристикам.

Xiaomi стремится усилить свое присутствие в сегменте SUV, чтобы конкурировать не только на внутреннем, но и глобальном рынке. Презентация седана SU7 уже стала уходом от традиционных для китайских производителей стратегий входа на рынок с SUV или кроссовером, как это делали, например, Nio и Li Auto.

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Согласно информации от Blue Whale Finance, Xiaomi активно работает над созданием своего первого SUV, который может быть представлен уже в ближайшие месяцы, хотя подробности о модели пока не разглашаются.

Основатель, глава и CEO Xiaomi Лей Цзюнь выразил свою поддержку седанам, отмечая, что они могут обеспечить лучший опыт водителя по сравнению с кроссоверами и внедорожниками. Его интерес к седанам, возможно, был подтвержден визитами к Илону Маску и обсуждением с ним Tesla Model 3.

В одном из постов 2013 года, который позже был удален с официального сайта Xiaomi, говорилось о встречах Лей Цзюня с Маском: «Я был в США дважды в этом году и оба раза встречался с Илоном Маском. Этот парень настолько удивительный, что это почти противоестественно».

Ampercar По материалам:

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