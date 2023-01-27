Компания SAP планирует сократить три тысячи работников — Finance.ua

Компания SAP планирует сократить три тысячи работников Сегодня 04:18 — Фондовый рынок

Компания SAP планирует сократить три тысячи работников

Немецкая компания SAP — топовый производитель софта в мире, планирует сократить три тысячи рабочих мест, то есть 2,5% своей глобальной сети.

Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что компания стремится сократить издержки и сосредоточиться на своем облачном бизнесе.

В Германии, где находится штаб-квартира SAP, компания сократит чуть больше 200 рабочих мест. Увольнения происходят после того, как SAP сообщила о 30% росте доходов в облачном бизнесе в четвертом квартале, чему способствовал высокий спрос на ее программное обеспечение.

«Мы ожидаем лишь умеренное влияние на экономию расходов в 2023 году, а более выраженное — в 2024 году, примерно от 300 до 350 миллионов евро экономии расходов по состоянию на 2024 год», — сказал финансовый директор Лука Мучич во время разговора с журналистами.

SAP также начала процесс продажи своей доли в Qualtrics. Она приобрела компанию за $8 млрд в 2018 году и вывела ее на биржу в 2021 году, оценив почти в $21 млрд.

На сегодняшний день рыночная стоимость продавца программного обеспечения для проведения опросов Qualtrics составляет 7 миллиардов долларов, а SAP владеет 71% акций.

SAP стала последней технологической компанией, которая сократила рабочие места после того, как такие крупные компании, как Google, Microsoft и Amazon, объявили о тысячах увольнений с целью сокращения расходов, поскольку они готовятся к более сложным экономическим условиям.

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Укрінформ По материалам:

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