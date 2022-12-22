Компания MINI представила юбилейный кабриолет MINI Cooper S Convertible Seaside Edition (фото) — Finance.ua

Компания MINI представила юбилейный кабриолет MINI Cooper S Convertible Seaside Edition (фото) Сегодня 03:53 — Фондовый рынок

По случаю 30-летия кабриолета MINI автопроизводитель, принадлежащий BMW Group, презентовал совершенно новый MINI Cooper S Convertible Seaside Edition. Юбилейная версия отличается эксклюзивной окраской кузова и двухцветными колесными дисками.

Автомобиль получил новую окраску кузова Caribbean Aqua с уникальной графикой в виде двойных декоративных полос белого цвета, идущих от дверей к задней части авто, а также наклеек спереди и логотипа Seaside на крышке багажника.

Кабриолет комплектуется 18-дюймовыми легкосплавными двухцветными дисками Resolute, а в его салоне появились декоративные полосы и значок «30», который есть даже на ключе.

Новый MINI Convertible Seaside Edition уже доступен для заказа у дилеров марки в Великобритании по цене 34 500 фунтов стерлингов.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.