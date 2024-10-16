Компания Ford представила большой кроссовер Equator 2025 — Finance.ua
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Компания Ford представила большой кроссовер Equator 2025

Технологии&Авто
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Компания Ford представила большой кроссовер Equator 2025
Компания Ford представила большой кроссовер Equator 2025
Представлен новый Ford Equator, доступный в пяти версиях по цене от 17 800 до 23 000 долларов в Китае.
Ford Equator 2025 оснащен 20-дюймовыми колесами, а также Г-образными задними фонарями, большим спойлером и яркой черной отделкой задней части кузова. Что касается габаритов кузова, то длина, ширина и высота новинки составляют 4685, 1935 и 1706 мм соответственно, а колесная база достигает 2726 мм.
Машина оснащена двумя 12,3-дюймовыми экранами со встроенной системой Tencent и чипом Qualcomm Snapdragon 8155. Автомобиль поставляется с аудиосистемой с 10 динамиками, технологией активного шумоподавления ANC, камерами кругового обзора (на 360 градусов) распознаванием лиц, мониторингом усталости и другими технологиями.
Компания Ford представила большой кроссовер Equator 2025
Новый Ford Equator предлагает ровный пол сзади при сложенном заднем ряде. Кроме того, в автомобиле есть 22 вещевых места, а максимальный объем багажника можно расширить до 1422 литров.
Автомобиль оснащен двигателем 1,5T EcoBoost максимальной мощностью 170 л. с. в сочетании с 7-ступенчатой ​​коробкой с двойным сцеплением мокрого типа.
По материалам:
Ampercar
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