Комитет Рады одобрил законопроект о «таможенном безвизе» — Finance.ua

Комитет Рады одобрил законопроект о «таможенном безвизе» Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Комитет Рады одобрил законопроект о «таможенном безвизе»

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о «таможенном безвизе» с необходимыми технико-юридическими правками.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

Речь идет о проекте закона № 7420 — о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по некоторым вопросам выполнения Главы 5 Раздела IV Соглашения об ассоциации с ЕС.

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В частности, документ предусматривает присоединение к Новой компьютеризированной транзитной системе NCTS, а также внедрение европейских практик по осуществлению таможенного дела в Украине, подготовке законодательства к выполнению организационных процедур для присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита.

Гетманцев напомнил, что на сегодняшний день Конвенция объединяет 35 стран европейского региона (члены ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех договорных сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием NCTS.

Как добавил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк, закон будет рассмотрен на ближайшем заседании Рады.

Нардеп уточнил, что при доработке законопроекта вместе с бизнес-ассоциациями внесли норму, что на период действия военного положения и в течение одного года со дня прекращения или отмены его действия для оценки (повторной оценки, мониторинга) с целью предоставления авторизации авторизованных экономических операторов будут применяться пониженные значения характеристик платежеспособности (денежной стойкости) и ликвидности компании.

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Фінансовий клуб По материалам:

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