Когда Украина потребует определить сроки вступления в ЕС: ответ Стефанишиной — Finance.ua

Когда Украина потребует определить сроки вступления в ЕС: ответ Стефанишиной Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Когда Украина потребует определить сроки вступления в ЕС: ответ Стефанишиной

Украина уже в конце года может потребовать от Европейской комиссии определить временные рамки вступления в Евросоюз.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на телемарафоне.

«Чтобы полностью выполнить Соглашение об ассоциации, нам нужно имплементировать 107 директив и регламентов ЕС. На сегодняшний день 99% из этих актов у нас готовы. Около 70% уже на рассмотрении парламента», — отметила она.

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По ее словам, со следующей недели Кабинет Министров начнет принимать все остальные акты.

«До конца года мы планируем завершить, насколько это возможно, выполнение Соглашения об ассоциации в части соответствия европейским стандартам и потребовать, чтобы Еврокомиссия оценила этот прогресс и определила временные рамки и дорожную карту для начала переговоров о членстве в ЕС», — подчеркнула Стефанишина.

Она добавила, что прогресс в предыдущие годы и сейчас позволяет Украине с начала сентября запустить таможенный безвиз и рассчитывать на подписание соглашения о промышленном безвизе в 2023 году.

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