Когда США выпустят доллары нового образца: Федрезерв уже обнародовал график — Finance.ua

Когда США выпустят доллары нового образца: Федрезерв уже обнародовал график
США время от времени обновляют дизайн банкнот доллара и добавляют новые элементы защиты. Федеральный резерв уже имеет четкий график выпуска новых купюр долларов.
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Bureau of Engraving and Printing.
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Среди главных целей американского регулятора — усиление аспекта безопасности. Дело в том, что купюры доллара должны быть максимально устойчивы к разным вариациям подделок. Добавляют, что способы фальсификации валюты в современном мире становятся все более изобретательными.
Федеральный резерв уже обнародовал график обновления дизайна банкнот доллара:
- 10 долларов — 2026 год;
- 50 долларов — 2028 год;
- 20 долларов — 2030 год;
- 5 долларов — 2032 год;
- 100 долларов — 2034 год.
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В то же время стоит добавить, что на сегодняшний день действительны все доллары, которые выпустили с 1914 года, по данным НБУ. Банкноты независимо от года выпуска должны принимать банки и обменники в Украине, если они в надлежащем состоянии для обмена и прошли проверку на подлинность.
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