Когда США выпустят доллары нового образца: Федрезерв уже обнародовал график — Finance.ua

Когда США выпустят доллары нового образца: Федрезерв уже обнародовал график Сегодня 13:31 — Мир

Когда США выпустят доллары нового образца: Федрезерв уже обнародовал график, freepik

США время от времени обновляют дизайн банкнот доллара и добавляют новые элементы защиты. Федеральный резерв уже имеет четкий график выпуска новых купюр долларов.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Bureau of Engraving and Printing.

Среди главных целей американского регулятора — усиление аспекта безопасности. Дело в том, что купюры доллара должны быть максимально устойчивы к разным вариациям подделок. Добавляют, что способы фальсификации валюты в современном мире становятся все более изобретательными.

Федеральный резерв уже обнародовал график обновления дизайна банкнот доллара:

10 долларов — 2026 год;

50 долларов — 2028 год;

20 долларов — 2030 год;

5 долларов — 2032 год;

100 долларов — 2034 год.

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В то же время стоит добавить, что на сегодняшний день действительны все доллары, которые выпустили с 1914 года, по данным НБУ. Банкноты независимо от года выпуска должны принимать банки и обменники в Украине, если они в надлежащем состоянии для обмена и прошли проверку на подлинность.

Телеканал 24 По материалам:

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