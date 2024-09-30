Ко Дню Защитников и Защитниц: кто может получить денежную помощь — Finance.ua

Ко Дню Защитников и Защитниц: кто может получить денежную помощь Сегодня 14:00 — Личные финансы

Ко Дню Защитников и Защитниц: кто может получить денежную помощь

По случаю Дня Защитников и Защитниц Украины по распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко одноразовую адресную материальную помощь выплатят киевлянам с инвалидностью в результате войны и участия в Революции Достоинства, членам семей отдельных категорий жителей.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда.

Соответствующие выплаты предусмотрены, в частности, и зарегистрированным в столице внутренне перемещенным лицам с соответствующим статусом.

«83 тысячи киевлян и внутренне перемещенных лиц в сложных жизненных обстоятельствах обратились в этом году за одноразовой адресной помощью. Цифра растет, потому что людям все сложнее обеспечивать даже основные потребности. Киев пытается поддерживать жителей в это непростое военное время, поэтому регулярно по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко проводим выплаты к государственным праздникам и знаковым событиям. Ко Дню Защитников и Защитниц Украины материальную помощь в размере от 1200 до 2500 гривен получат почти 59 тысяч жителей столицы», отметила Марина Хонда.

По ее словам, общая сумма выплат составит около 78,5 млн грн.

Как получить

Денежные средства автоматически перечислят тем, кто состоит на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве и фактически проживает в столице.

Кто получит

Финансовую помощь получат киевляне, являющиеся лицами с инвалидностью I, II и III группы в результате войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, киевляне — члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и патриотизм, проявленные во время Революции Достоинства.

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Лицам, одновременно принадлежащим к нескольким категориям, предоставят одну помощь в большем размере.

Материальную помощь, которую гражданин не получил своевременно по независимым причинам, в случае его смерти выплатят членам семьи в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий в связи со смертью получателя.

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