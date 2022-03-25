Клиентам «Приват24 для бизнеса» стала доступна простая электронная подпись — как альтернатива КЭП
ПриватБанк сообщил бизнес-клиентам о доступности новой возможности «Приват24 для бизнеса» — в случае недоступности привычного файлового ключа КЭП для подтверждения сделки они могут временно воспользоваться ПЭП (простая электронная подпись).
Получить доступ к ПЭП можно посредством получения пароля в SMS-сообщении или подтверждения операции через push-сообщение в приложении «Приват24» для физических лиц.
Как подтвердить операцию с использованием ПЭП
Для завершения операции в Приват24 для бизнеса нужно выбрать вариант Подписать по телефону или Подписать SMS. Не забудьте проверить номер телефона, на который будет отправлено сообщение.
Перейти в мобильное приложение «Приват24» для физических лиц и подтвердить операцию в push-сообщении (во вкладке «Уведомление»). Если не успеть подтвердить операцию через push-сообщение в течение 2 минут, завершить ее можно в Приват24 для бизнеса путем ввода пароля, отправленного в SMS на финансовый номер телефона.
Список операций, доступных в «Приват24 для бизнеса» через «Подписать телефоном» и «Подписать SMS»:
платежи в гривне;
зарплатные выплаты;
операции по валютообмену;
SWIFT-переводы (критический импорт), в частности, передачи ВЭД-документов;
депозиты;
операции с Корпоративными картами;
открытие счета;
передача документов бизнес-клиента.
21 марта ПриватБанк завершил масштабное обновление инфраструктуры — на внедрение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов и услуг понадобилось трое суток.
В настоящее время банк работает в стандартном режиме, все услуги доступны, в том числе возможность генерировать и подписывать документы с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).