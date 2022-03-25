Клиентам «Приват24 для бизнеса» стала доступна простая электронная подпись — как альтернатива КЭП

Сегодня 14:01 — Личные финансы

Клиентам «Приват24 для бизнеса» стала доступна простая электронная подпись — как альтернатива КЭП

ПриватБанк сообщил бизнес-клиентам о доступности новой возможности «Приват24 для бизнеса» — в случае недоступности привычного файлового ключа КЭП для подтверждения сделки они могут временно воспользоваться ПЭП (простая электронная подпись).

Об этом пишет ITC.ua.

Получить доступ к ПЭП можно посредством получения пароля в SMS-сообщении или подтверждения операции через push-сообщение в приложении «Приват24» для физических лиц.

Как подтвердить операцию с использованием ПЭП

Для завершения операции в Приват24 для бизнеса нужно выбрать вариант Подписать по телефону или Подписать SMS. Не забудьте проверить номер телефона, на который будет отправлено сообщение.

Перейти в мобильное приложение «Приват24» для физических лиц и подтвердить операцию в push-сообщении (во вкладке «Уведомление»). Если не успеть подтвердить операцию через push-сообщение в течение 2 минут, завершить ее можно в Приват24 для бизнеса путем ввода пароля, отправленного в SMS на финансовый номер телефона.

Список операций, доступных в «Приват24 для бизнеса» через «Подписать телефоном» и «Подписать SMS»:

платежи в гривне;

зарплатные выплаты;

операции по валютообмену;

SWIFT-переводы (критический импорт), в частности, передачи ВЭД-документов;

депозиты;

операции с Корпоративными картами;

открытие счета;

передача документов бизнес-клиента.

21 марта ПриватБанк завершил масштабное обновление инфраструктуры — на внедрение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов и услуг понадобилось трое суток.

В настоящее время банк работает в стандартном режиме, все услуги доступны, в том числе возможность генерировать и подписывать документы с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

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