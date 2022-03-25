Клиентам «Приват24 для бизнеса» стала доступна простая электронная подпись — как альтернатива КЭП — Finance.ua
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Клиентам «Приват24 для бизнеса» стала доступна простая электронная подпись — как альтернатива КЭП

Сегодня 14:01Личные финансы
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Клиентам «Приват24 для бизнеса» стала доступна простая электронная подпись — как альтернатива КЭПКлиентам «Приват24 для бизнеса» стала доступна простая электронная подпись — как альтернатива КЭП
ПриватБанк сообщил бизнес-клиентам о доступности новой возможности «Приват24 для бизнеса» — в случае недоступности привычного файлового ключа КЭП для подтверждения сделки они могут временно воспользоваться ПЭП (простая электронная подпись).
Об этом пишет ITC.ua.
Получить доступ к ПЭП можно посредством получения пароля в SMS-сообщении или подтверждения операции через push-сообщение в приложении «Приват24» для физических лиц.

Как подтвердить операцию с использованием ПЭП

  • Для завершения операции в Приват24 для бизнеса нужно выбрать вариант Подписать по телефону или Подписать SMS. Не забудьте проверить номер телефона, на который будет отправлено сообщение.
  • Перейти в мобильное приложение «Приват24» для физических лиц и подтвердить операцию в push-сообщении (во вкладке «Уведомление»). Если не успеть подтвердить операцию через push-сообщение в течение 2 минут, завершить ее можно в Приват24 для бизнеса путем ввода пароля, отправленного в SMS на финансовый номер телефона.

Список операций, доступных в «Приват24 для бизнеса» через «Подписать телефоном» и «Подписать SMS»:

  • платежи в гривне;
  • зарплатные выплаты;
  • операции по валютообмену;
  • SWIFT-переводы (критический импорт), в частности, передачи ВЭД-документов;
  • депозиты;
  • операции с Корпоративными картами;
  • открытие счета;
  • передача документов бизнес-клиента.
21 марта ПриватБанк завершил масштабное обновление инфраструктуры — на внедрение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов и услуг понадобилось трое суток.
В настоящее время банк работает в стандартном режиме, все услуги доступны, в том числе возможность генерировать и подписывать документы с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ITC.ua
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