ПриватБанк получил системы StarLink — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

ПриватБанк получил системы StarLink

Сегодня 14:39Технологии&Авто
34
ПриватБанк получил системы StarLinkПриватБанк получил системы StarLink
Государственный ПриватБанк получил системы StarLink. Оборудование настраивают.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«ПриватБанк использует все возможности для того, чтобы избежать возможных рисков и обеспечить непрерывную работу при любых обстоятельствах. Благодаря Илону Маску и Шэрону Иски, главе наблюдательного совета ПриватБанка, мы получили системы StarLink», — сказано в сообщении.
Как отмечается, оборудование уже в Украине и в процессе настройки.
Кроме того, все важные ресурсы, необходимые для непрерывной деятельности банка и обеспечения его уникальной архитектуры обслуживания, уже распределены между регионами Украины.
«Это новые шаги по обеспечению безопасности финансовой системы Украины», — добавили в банке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.