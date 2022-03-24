ПриватБанк получил системы StarLink — Finance.ua

ПриватБанк получил системы StarLink

ПриватБанк получил системы StarLink

Государственный ПриватБанк получил системы StarLink. Оборудование настраивают.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«ПриватБанк использует все возможности для того, чтобы избежать возможных рисков и обеспечить непрерывную работу при любых обстоятельствах. Благодаря Илону Маску и Шэрону Иски, главе наблюдательного совета ПриватБанка, мы получили системы StarLink», — сказано в сообщении.

Как отмечается, оборудование уже в Украине и в процессе настройки.

Кроме того, все важные ресурсы, необходимые для непрерывной деятельности банка и обеспечения его уникальной архитектуры обслуживания, уже распределены между регионами Украины.

«Это новые шаги по обеспечению безопасности финансовой системы Украины», — добавили в банке.

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