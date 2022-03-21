Как подключить спутниковый интернет Starlink — Finance.ua

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Как подключить спутниковый интернет Starlink

Сегодня 13:01Технологии&Авто
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В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказали, как подключить спутниковый интернет Starlink в Украине.
Что это такое? Starlink — это глобальная спутниковая система для доступа в интернет в труднодоступных уголках Земли.
Кому доступен? Starlink уже работает в Украине для критически важной инфраструктуры в военное время: электростанций, военных баз, промышленных предприятий, медицинских учреждений.

Как присоединиться к интернету от Starlink

Обратите внимание, что подключение к Starlink небесплатное. Комплект для установки интернета стоит $500, а ежемесячная плата за интернет составляет $100.
  • Чтобы подключиться к системе, сначала нужно оставить заявку на подключение на сайте компании. Заявки рассматривают последовательно, после оплаты вам пришлют коробку с комплектом по почте;
  • в комплект Starink входит Wi-Fi-маршрутизатор, терминал для приема сигнала, кабели и крепления. После соединения по схеме нужно установить приложение Starlink на смартфон через Google Play или App Store.
  • с помощью приложения настройте сеть. Для начала нужно выйти на улицу и поймать сигнал спутника, просканировав небо. Затем перейти в настройку Wi-Fi и подключиться к сети Starlink12345. В приложении воспользуйтесь подсказками.

Справка Finance.ua:

  • вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Максу с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину;
  • 28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.
  • 18 марта в Украину прибыла уже третья партия комплектов Starlink;
  • точного количества уже полученного оборудования в Минцифре не разглашают.
По материалам: Finance.UA
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