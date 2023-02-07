Китайский Dongfeng выводит на рынок кроссовер за $15 тысяч (фото) — Finance.ua

Китайский Dongfeng выводит на рынок кроссовер за $15 тысяч (фото) Сегодня 04:34 — Фондовый рынок

Китайский автопроизводитель Dongfeng планирует представить свой новый кроссовер под названием Haohan на апрельском автосалоне в Шанхае.

По данным издания CarsNewsChina, стоимость новинки будет начинаться от 100 000 юаней, это около 15 тысяч долларов по актуальному курсу.

В настоящее время авто проходит испытание в зимних условиях в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Судя по фотографиям, новинка получит безрамочную радиаторную решетку, узкую переднюю оптику: выдвижные дверные ручки, рельефный капот и спойлер.

Кроссовер построят на платформе DSMA. Это же шасси использует SUV Aeolus Haoji. Новинку оснастят 1,5-литровым бензиновым двигателем Mach Power, который будет работать совместно с семиступенчатым «роботом». Также покупателям будет предложена гибридная модификация автомобиля.

Китайский производитель Dongfeng продает свои транспортные средства и на украинском рынке. В настоящее время это грузовые автомобили и электрокары. В частности, официальный дилер электромобилей Dongfeng в Украине, компания А1Cars предлагает самый доступный новый электромобиль в Украине, с официальной гарантией 2 года или 50 000 километров — Dongfeng ЭХ-1. Цены на модель стартуют от 17 900 долларов.

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