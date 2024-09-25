Китай запустил самую большую ветряную турбину в истории — Finance.ua
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Китай запустил самую большую ветряную турбину в истории

Энергетика
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На днях Китай запустил самую большую ветряную турбину в истории. Об этом сообщает Eco News. Отмечается, что турбина, разработанная компанией Mingyang Smart Energy, охватывает площадь около 152 000 кв. м над уровнем моря.
СМИ указывает, что новаторская ветряная турбина мощностью 20 МВт представляет собой вершину технологических достижений компании, «устанавливая новые рекорды в ветроэнергетике».
«Эта массивная конструкция со временем доказала свою долговечность и теперь является вершиной технологических достижений компании», — говорится в статье.
По данным издания, установка может генерировать мощность от X до 20 МВт в зависимости от ветровых условий. При этом с точки зрения ландшафта она может похвастаться наибольшим диаметром ротора, который составляет от 260 до 292 м.
«Mingyang, кажется, не доволен своим успехом. Фирма также планирует гораздо большую турбину мощностью 22 МВт, чтобы создать машину такого масштаба к 2025 году», — пишет издание.
По материалам:
УНІАН
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