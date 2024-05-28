Китай выделяет более 47 миллиардов долларов местным производителям чипов, чтобы догнать США — Finance.ua

Китай выделяет более 47 миллиардов долларов местным производителям чипов, чтобы догнать США Сегодня 05:22

Китай создал фонд в размере 344 млрд юаней или 47,49 миллиарда долларов, чтобы помочь своим производителям полупроводников.

Об этом сообщает WSJ, ссылаясь на Национальную систему публичной информации о кредитах предприятий.

Цель фонда — помочь китайской полупроводниковой промышленности создать местную цепочку поставок и сократить технологический разрыв из США. Фонд может действовать как компания по управлению активами, участвуя в акционерном капитале как публичных, так и частных компаний, производящих микросхемы.

Созданный 24 мая крупнейший фонд за всю историю Китая является третьей фазой масштабного проекта по развитию отрасли полупроводников. Его бюджет вдвое превышает общую сумму, собранную на предыдущих фазах в 2014 и 2019 годах.

Минфин Китая — крупнейший акционер фонда с долей 17%, в то время как пять крупных государственных банков владеют около 6% каждый.

Новое финансирование появилось после появления американских ограничений на экспорт передовых полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай, причем последнее значительно усложнило поставки микросхем для искусственного интеллекта.

Как результат, новость о создании фонда вызвала рост акций крупнейших полупроводниковых компаний Китая. На торгах в этот понедельник акции SMIC прибавили в цене 7,4%, а Hua Hong — 11,5%.

Економічна Правда По материалам:

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