Китай предоставит Украине гуманитарную помощь почти на $800 миллионов — Finance.ua

Китайский Красный Крест предоставит Украине партию гуманитарной помощи стоимостью 5 млн юаней, или 791540 дол.
Об этом заявил в среду спикер МИД КНР Чжао Лицзянь, — сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
Как говорится, гуманитарная помощь, в частности, состоит из предметов первой необходимости.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов стать посредником между Россией и Украиной.
В то же время он подчеркнул, что «дружба между Россией и Китаем крепка, как скала» и составляет немаловажную часть двусторонних отношений в мире. Также Пекин отказался квалифицировать деятельность России в Украине как вторжение.