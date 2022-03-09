Китай предоставит Украине гуманитарную помощь почти на $800 миллионов — Finance.ua

Китай предоставит Украине гуманитарную помощь почти на $800 миллионов

Сегодня 17:32 — Казна и Политика

Китайский Красный Крест предоставит Украине партию гуманитарной помощи стоимостью 5 млн юаней, или 791540 дол.

Об этом заявил в среду спикер МИД КНР Чжао Лицзянь, — сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Как говорится, гуманитарная помощь, в частности, состоит из предметов первой необходимости.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов стать посредником между Россией и Украиной.

В то же время он подчеркнул, что «дружба между Россией и Китаем крепка, как скала» и составляет немаловажную часть двусторонних отношений в мире. Также Пекин отказался квалифицировать деятельность России в Украине как вторжение.

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