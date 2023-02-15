Кипр продлил временную защиту для украинцев — Finance.ua

Кипр продлил временную защиту для украинцев Сегодня 19:14 — Мир

Кипр продлил временную защиту для украинцев

Находящиеся под защитой Кипра граждане Украины получили продление своего статуса на один год.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства иностранных дел страны.

Так, право на временную защиту для граждан Украины, которые уже приобрели такой статус на Кипре, автоматически продлили до 4 марта 2024 года.

«В то же время тем гражданам Украины, которые собираются впервые обрести такой статус, необходимо будет подать соответствующий запрос иммиграционным властям», — пояснили в ведомстве.

Украинцам, уже пользующимся временной защитой, не нужно подавать новое заявление в службу предоставления убежища или ходатайствовать о выдаче нового вида на жительство с биометрическими данными.

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