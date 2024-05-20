Киевстар повышает цены и некоторые тарифные планы — Finance.ua

Киевстар повышает цены и некоторые тарифные планы Сегодня 17:01 — Личные финансы

Киевстар повышает цены и некоторые тарифные планы

Крупнейший оператор мобильной связи «Киевстар» с целью сбалансирования увеличенных расходов на обслуживание абонентов и поступлений инициировал изменения ряда тарифных планов. Абонентам предложен выбор: перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг или выбрать альтернативу тарифным планам по меньшей цене.

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

Растущее потребление, инфляция, девальвация заставляет всех производителей, сервис-провайдеров так или иначе повышать цены. Мы делаем это впервые с начала войны. К тому же мы даем клиентам выбор: либо перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг, либо выбрать альтернативу из имеющихся тарифных планов по меньшей цене и с меньшим объемом услуг. И действительно нужно понимать, что это неизбежный процесс", — сказал он.

Изменения затронут тарифные планы, которые не менялись несколько лет, уточнил президент «Киевстара».

«Были пересмотрены тарифы, которые мы не трогали несколько лет. Мы не пересматривали тарифные планы с начала полномасштабного вторжения, несмотря на то, что инфляция за эти два года достигла даже по осторожным оценкам около 20% и более», — сказал Комаров.

Ключевыми факторами инфляции, по его словам, остаются цены на электроэнергию. Для «Киевстара» эта статья расходов исчисляется миллиардами гривен в год, и она выросла более чем на 100%. Кроме того, около 70−80% инвестиций компании связано с закупками в валюте на фоне 45% девальвации национальной валюты с декабря 2021 года. Возрастает также потребление мобильного интернета на фоне незначительного снижения спроса на голосовые услуги. Среднее потребление трафика на абонента превышает 12 Гб в месяц.

«Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как балансировать эту ситуацию через цену для потребителя», — уточнил Комаров.

Повышение коснулось лишь части клиентской базы, подчеркнул президент «Киевстара».

«У нас есть правило. Мы не меняем тарифы в течение 12 месяцев. Например, если у нас есть новая клиентская база, которая подключилась менее чем за год до этого момента, их тарифы мы не трогаем. Еще один пример — мы в «Киевстаре» имеем сотни тысяч клиентов, которые меняют тарифные планы ежемесячно. Основной драйвер, почему они это делают — им чего-то не хватает. К примеру, объема интернета или они хотят иметь не одну, а две «Суперсилы», что доступно на более дорогих тарифах. Это побуждает сотни тысяч клиентов менять свои тарифные планы, что в пиковые месяцы достигает 300−400 тыс. переходов внутри сети «Киевстар». И все эти клиенты в течение 12 месяцев имеют иммунитет от инициативы с предложением изменить тарифный план со стороны компании, — сказал он.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.