«Киевстар» меняет тарифы: какие подорожают и на сколько — Finance.ua

«Киевстар» меняет тарифы: какие подорожают и на сколько
Украинский мобильный оператор «Киевстар» обновляет целый ряд тарифов. Это касается как их наполнения, так и стоимости.
Об этом рассказали в компании.
Абоненты тарифов, для которых произойдут изменения, получат SMS с деталями о новых условиях и актуальной стоимости не менее чем за 7 дней до начала действия этих изменений.
В «Киевстаре» отмечают, что изменения будут касаться тарифов, не обновлявшихся с прошлого года и раньше.
Причины перемен:
- компания говорит, что хочет «предложить абонентам больше возможностей для общения с родными»;
- а также желает «инвестировать в расширение и киберзащиту».
Когда начнут действовать изменения?
- Для некоторых тарифов подписки — с 9 апреля 2024 года
- Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов — с 1 мая 2024 года.
Что изменится
В обновленных тарифах можно использовать следующие дополнительные услуги:
- Минуты для звонков на другие сети
- Дополнительные гигабайты мобильного интернета
- Дополнительные сервисы на выбор, которые появятся в некоторых тарифах — Суперсилы
- Роуминг как дома — пользуйтесь условиями тарифа за границей
«Также мы унифицированы условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS, после использования тарифных объемов. Например, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток», — отмечают в «Киевстаре».
Больше об изменениях можно узнать по номеру 477*9 или в приложении Мой Киевстар.
Обновлена стоимость тарифов
Эксперты независимого сообщества MZU — Мобильная Связь Украины рассказали о ценах измененных тарифов в «Киевстаре»:
- Твій Новий: было 55 -> станет 100 грн
- Без меж lite: 75 -> 100 грн
- Київстар Комфорт 2018: 100 -> 150 грн
- ТВІЙ Улюблений: 95 -> 150 грн
- Київстар Комфорт: 135 ->175 грн
- Світ на зв’язку: 125 -> 175 грн
- Київстар Завжди Онлайн 2019: 125 -> 175 грн
- Київстар онлайн+ 2019: 125 -> 175 грн
- Безлім Соцмережі: 135 -> 175 грн
- ТВІЙ Проривний: 135 -> 175 грн
- Смачний: 125 -> 175 грн
- Смачний 2020: 150 -> 200 грн
- Спілкування без меж: 160 -> 200 грн
- Love UA: 150 -> 200 грн
- Онлайн без меж: 175 -> 225 грн
- ТВІЙ Вибір: 175 -> 225 грн
- Спілкування без меж 2019: 225 -> 275 грн
- Розваги без меж: 225 -> 275 грн
- Безлім Відео: 250 -> 300 грн
- ТВІЙ Оптимум: 250 -> 300 грн
- Максимальний Безлім+ 2019: 250 -> 300 грн
- Смачний Безлім: 50 -> 200 грн
- Дайте Ще!: 200 -> 250 грн
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