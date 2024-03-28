«Киевстар» меняет тарифы: какие подорожают и на сколько — Finance.ua

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«Киевстар» меняет тарифы: какие подорожают и на сколько

Личные финансы
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«Киевстар» меняет тарифы: какие подорожают и на сколько
«Киевстар» меняет тарифы: какие подорожают и на сколько
Украинский мобильный оператор «Киевстар» обновляет целый ряд тарифов. Это касается как их наполнения, так и стоимости.
Об этом рассказали в компании.
Абоненты тарифов, для которых произойдут изменения, получат SMS с деталями о новых условиях и актуальной стоимости не менее чем за 7 дней до начала действия этих изменений.
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В «Киевстаре» отмечают, что изменения будут касаться тарифов, не обновлявшихся с прошлого года и раньше.
Причины перемен:
  • компания говорит, что хочет «предложить абонентам больше возможностей для общения с родными»;
  • а также желает «инвестировать в расширение и киберзащиту».
Когда начнут действовать изменения?
  • Для некоторых тарифов подписки — с 9 апреля 2024 года
  • Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов — с 1 мая 2024 года.

Что изменится

В обновленных тарифах можно использовать следующие дополнительные услуги:
  • Минуты для звонков на другие сети
  • Дополнительные гигабайты мобильного интернета
  • Дополнительные сервисы на выбор, которые появятся в некоторых тарифах — Суперсилы
  • Роуминг как дома — пользуйтесь условиями тарифа за границей
«Также мы унифицированы условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS, после использования тарифных объемов. Например, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток», — отмечают в «Киевстаре».
Больше об изменениях можно узнать по номеру 477*9 или в приложении Мой Киевстар.

Обновлена ​​стоимость тарифов

Эксперты независимого сообщества MZU — Мобильная Связь Украины рассказали о ценах измененных тарифов в «Киевстаре»:
  • Твій Новий: было 55 -> станет 100 грн
  • Без меж lite: 75 -> 100 грн
  • Київстар Комфорт 2018: 100 -> 150 грн
  • ТВІЙ Улюблений: 95 -> 150 грн
  • Київстар Комфорт: 135 ->175 грн
  • Світ на зв’язку: 125 -> 175 грн
  • Київстар Завжди Онлайн 2019: 125 -> 175 грн
  • Київстар онлайн+ 2019: 125 -> 175 грн
  • Безлім Соцмережі: 135 -> 175 грн
  • ТВІЙ Проривний: 135 -> 175 грн
  • Смачний: 125 -> 175 грн
  • Смачний 2020: 150 -> 200 грн
  • Спілкування без меж: 160 -> 200 грн
  • Love UA: 150 -> 200 грн
  • Онлайн без меж: 175 -> 225 грн
  • ТВІЙ Вибір: 175 -> 225 грн
  • Спілкування без меж 2019: 225 -> 275 грн
  • Розваги без меж: 225 -> 275 грн
  • Безлім Відео: 250 -> 300 грн
  • ТВІЙ Оптимум: 250 -> 300 грн
  • Максимальний Безлім+ 2019: 250 -> 300 грн
  • Смачний Безлім: 50 -> 200 грн
  • Дайте Ще!: 200 -> 250 грн
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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