«Киевстар» меняет тарифы: какие подорожают и на сколько — Finance.ua

«Киевстар» меняет тарифы: какие подорожают и на сколько Сегодня 11:05 — Личные финансы

«Киевстар» меняет тарифы: какие подорожают и на сколько

Украинский мобильный оператор «Киевстар» обновляет целый ряд тарифов. Это касается как их наполнения, так и стоимости.

Об этом рассказали в компании.

Абоненты тарифов, для которых произойдут изменения, получат SMS с деталями о новых условиях и актуальной стоимости не менее чем за 7 дней до начала действия этих изменений.

В «Киевстаре» отмечают, что изменения будут касаться тарифов, не обновлявшихся с прошлого года и раньше.

Причины перемен:

компания говорит, что хочет «предложить абонентам больше возможностей для общения с родными»;

а также желает «инвестировать в расширение и киберзащиту».

Когда начнут действовать изменения?

Для некоторых тарифов подписки — с 9 апреля 2024 года

Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов — с 1 мая 2024 года.

Что изменится

В обновленных тарифах можно использовать следующие дополнительные услуги:

Минуты для звонков на другие сети

Дополнительные гигабайты мобильного интернета

Дополнительные сервисы на выбор, которые появятся в некоторых тарифах — Суперсилы

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«Также мы унифицированы условия оплаты дополнительных услуг, таких как интернет, звонки и SMS, после использования тарифных объемов. Например, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ, то в дальнейшем за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток», — отмечают в «Киевстаре».

Больше об изменениях можно узнать по номеру 477*9 или в приложении Мой Киевстар

Обновлена ​​стоимость тарифов

Эксперты независимого сообщества MZU — Мобильная Связь Украины рассказали о ценах измененных тарифов в «Киевстаре»:

Твій Новий: было 55 -> станет 100 грн

Без меж lite: 75 -> 100 грн

Київстар Комфорт 2018: 100 -> 150 грн

ТВІЙ Улюблений: 95 -> 150 грн

Київстар Комфорт: 135 ->175 грн

Світ на зв’язку: 125 -> 175 грн

Київстар Завжди Онлайн 2019: 125 -> 175 грн

Київстар онлайн+ 2019: 125 -> 175 грн

Безлім Соцмережі: 135 -> 175 грн

ТВІЙ Проривний: 135 -> 175 грн

Смачний: 125 -> 175 грн

Смачний 2020: 150 -> 200 грн

Спілкування без меж: 160 -> 200 грн

Love UA: 150 -> 200 грн

Онлайн без меж: 175 -> 225 грн

ТВІЙ Вибір: 175 -> 225 грн

Спілкування без меж 2019: 225 -> 275 грн

Розваги без меж: 225 -> 275 грн

Безлім Відео: 250 -> 300 грн

ТВІЙ Оптимум: 250 -> 300 грн

Максимальний Безлім+ 2019: 250 -> 300 грн

Смачний Безлім: 50 -> 200 грн

Дайте Ще!: 200 -> 250 грн

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