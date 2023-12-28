Киевляне задолжали за свет 1 млрд грн — Finance.ua

Киевляне задолжали за свет 1 млрд грн Сегодня 10:34 — Энергетика

Киевляне задолжали за свет 1 млрд грн

Бытовые потребители электроэнергии в Киеве по состоянию на 1 декабря 2023 задолжали за ресурс 1 млрд грн.

Об этом сообщила компания Yasno — поставщик универсальной услуги и поставщик э/э домохозяйствам в столице.

Согласно пресс-релизу компании, клиентов-должников насчитывается более 1 млн. Как следует из общей информации на ее сайте, это почти треть всех обслуживаемых Yasno бытовых потребителей, а их — 3,5 млн.

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В компании уточнили, что 130 тыс. домохозяйств из числа неплательщиков накопили задолженность более чем за три месяца. Подавляющее большинство из этого количества (более 100 тыс.) потребляют ежемесячно до 250 кВт-ч, еще около 19 тыс. — 250−500 кВт-ч, а 7 тыс. неплательщиков — более 500 кВт-ч.

При этом в Yasno обратили внимание, что в последнее время платежная дисциплина населения ухудшилась, назвав такое отношение к его обязанностям безответственным.

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«Это тормозит темпы восстановления энергетической инфраструктуры, поскольку для этого необходимо стабильное поступление средств от потребителей», — прокомментировали в компании.

В то же время она акцентирует внимание, что в дальнейшем, когда будет отменен запрет на отключение клиентов, должники вообще могут остаться без электроснабжения.

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

По этим данным, рост цен на электрическую энергию связан с июньским повышением тарифа. Стоимость электроэнергии выросла на 69,7%. Цена тогда подскочила до 2,64 гривны за 1 кВт*ч.

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