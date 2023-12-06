Обмен старых ламп на светодиодные: стартовала новая фаза программы — Finance.ua

Обмен старых ламп на светодиодные: стартовала новая фаза программы
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил о старте следующей фазы реализации программы обмена ламп накаливания на светодиодные.
«Стартуется следующая фаза реализации программы обмена старых ламп на светодиодные. Теперь каждый пенсионер в отделении „Укрпочты“ может сразу получить по 5 современных LED-ламп», — сказал он.
По словам премьер-министра, программа уже продемонстрировала отличные результаты. В общей сложности украинцы получили более 21 млн энергоэффективных ламп.
Программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января 2023 года и реализуется во всех регионах Украины, кроме зоны боевых действий и временно оккупированных территорий.
Для обмена нужно отправить заявку на портале «Дія» в разделе «Услуги» — «Обмен ламп», использовав квалифицированную электронную подпись юридического лица. Ее в течение недели проработают и сообщат о дальнейшем алгоритме действий.
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В компании «Укрпочта» также сообщили, что с 5 декабря во всех сельских отделениях «Укрпочты», кроме Киевщины, стартовал обмен дополнительных 5 LED-ламп для пенсионеров. В Киевской области эта часть проекта стартует 12 декабря.
Порядок обмена
Чтобы получить еще по 5 энергосберегающих ламп, пенсионерам нужно посетить отделение с паспортом, РНУКНП, пенсионным удостоверением и активным номером телефона.
Старые лампы, которые раньше нужно было предоставлять сразу при обмене, смогут принести в отделение «Укрпочты» в течение месяца с момента получения пяти новых.
«По предварительным оценкам, экономический эффект от обмена еще 18 млн светодиодных ламп позволит суммарно экономить одновременно до 1000 МВт, что равно работе блока атомной электростанции», — добавили в компании.
Справка Finance.ua:
- в рамках программы украинцам планируют бесплатно предоставить 50 млн лампочек;
- финансирование на закупку 30 млн ламп уже обеспечил ЕС, еще 5 млн — правительство Франции.
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