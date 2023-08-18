Обменять старые лампы в «Дія» теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление — Finance.ua

Обменять старые лампы в «Дія» теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление Сегодня 16:47 — Энергетика

Обменять старые лампы в «Дія» теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление

Услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие доступна для заведений культуры, органов соцзащиты, ОСМД.

Об этом сообщает пресс-служба «Дія».

«Еще больше учреждений смогут обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие. Теперь услуга доступна для заведений культуры, органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций и т. д. », — сказано в сообщении.

Как подать заявление:

авторизуйтесь на портале «Дія» с КЭП юрлица;

перейдите в раздел Услуги;

выберите Обмен лампочек и начните заполнение запроса на потребность;

укажите площадь в калькуляторе и выберите необходимое количество и тип ламп в пределах лимита;

проверьте и подтвердите данные;

подпишите КЭП.

После этого с вами свяжутся из Укрпочты по указанному номеру телефона и сообщат, как получить энергосберегающие лампы.

«Украинцы через портал „Дія“ уже обменяли 20 млн старых ламп по программе ЕС и Правительства», — отметили в «Дія».

Напомним, ранее на портале «Дія» появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц.

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