Обменять старые лампы в «Дія» теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление — Finance.ua
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Обменять старые лампы в «Дія» теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление

Энергетика
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Обменять старые лампы в «Дія» теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление
Обменять старые лампы в «Дія» теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление
Услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие доступна для заведений культуры, органов соцзащиты, ОСМД.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
«Еще больше учреждений смогут обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие. Теперь услуга доступна для заведений культуры, органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций и т. д.», — сказано в сообщении.
Как подать заявление:
  • авторизуйтесь на портале «Дія» с КЭП юрлица;
  • перейдите в раздел Услуги;
  • выберите Обмен лампочек и начните заполнение запроса на потребность;
  • укажите площадь в калькуляторе и выберите необходимое количество и тип ламп в пределах лимита;
  • проверьте и подтвердите данные;
  • подпишите КЭП.
После этого с вами свяжутся из Укрпочты по указанному номеру телефона и сообщат, как получить энергосберегающие лампы.
«Украинцы через портал „Дія“ уже обменяли 20 млн старых ламп по программе ЕС и Правительства», — отметили в «Дія».
Напомним, ранее на портале «Дія» появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц.

Обмен лампочек: LED-лампы вместо ваших старых ламп накаливания 💡

По материалам:
Finance.ua
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