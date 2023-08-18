Обменять старые лампы в «Дія» теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление — Finance.ua

Обменять старые лампы в «Дія» теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление
Услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие доступна для заведений культуры, органов соцзащиты, ОСМД.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
«Еще больше учреждений смогут обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие. Теперь услуга доступна для заведений культуры, органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций
и т. д.», — сказано в сообщении.
Как подать заявление:
- авторизуйтесь на портале «Дія» с КЭП юрлица;
- перейдите в раздел Услуги;
- выберите Обмен лампочек и начните заполнение запроса на потребность;
- укажите площадь в калькуляторе и выберите необходимое количество и тип ламп в пределах лимита;
- проверьте и подтвердите данные;
- подпишите КЭП.
После этого с вами свяжутся из Укрпочты по указанному номеру телефона и сообщат, как получить энергосберегающие лампы.
«Украинцы через портал „Дія“ уже обменяли 20 млн старых ламп по программе ЕС и Правительства», — отметили в «Дія».
Напомним, ранее на портале «Дія» появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц.
Обмен лампочек: LED-лампы вместо ваших старых ламп накаливания 💡
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