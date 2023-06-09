Школам и больницам разрешили менять старые лампы на LED в "Дія" — Finance.ua

Школам и больницам разрешили менять старые лампы на LED в "Дія"
На портале «Дія» появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц.
Об этом сообщает Минцифра на своей странице в Telegram.
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«Украинцы уже обменяли миллионы ламп накаливания на энергосберегающие и помогли снизить нагрузку на энергосистему. Теперь программу ЕС и правительства масштабируют для юридических лиц», — говорится в сообщении.
Кто может воспользоваться услугой:
- образовательные заведения;
- больницы.
Как подать заявление об обмене ламп:
- авторизироваться на портале «Дія» с помощью КЭП юрлица;
- перейти в раздел — Услуги — обмен лампочек;
- указать площадь учреждения и выбрать количество ламп в пределах лимита;
- указать адрес организации;
- подписать запрос КЭПом юрлица.
«И все! Получить лампы сможете в отделении Укрпочты», — добавляют в Минцифры.
Справка Finance.ua:
- программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января;
- с начала старта программы уже почти 3,5 млн жителей страны обменяли в отделениях Укрпочты 16,5 млн ламп;
- рекордсменом по обмену старых лаамп стала Киевщина, ведь в домах жителей столицы и окрестных городов уже сияет более 2 млн светодиодов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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