Школам и больницам разрешили менять старые лампы на LED в "Дія" — Finance.ua

Школам и больницам разрешили менять старые лампы на LED в "Дія" Сегодня 11:45 — Личные финансы

Школам и больницам разрешили менять старые лампы на LED в "Дія"

На портале «Дія» появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц.

Об этом сообщает Минцифра на своей странице в Telegram.

«Украинцы уже обменяли миллионы ламп накаливания на энергосберегающие и помогли снизить нагрузку на энергосистему. Теперь программу ЕС и правительства масштабируют для юридических лиц», — говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться услугой:

образовательные заведения;

больницы.

Как подать заявление об обмене ламп:

авторизироваться на портале «Дія» с помощью КЭП юрлица;

перейти в раздел — Услуги — обмен лампочек;

указать площадь учреждения и выбрать количество ламп в пределах лимита;

указать адрес организации;

подписать запрос КЭПом юрлица.

«И все! Получить лампы сможете в отделении Укрпочты», — добавляют в Минцифры.

Справка Finance.ua:

программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января;

с начала старта программы уже почти 3,5 млн жителей страны обменяли в отделениях Укрпочты 16,5 млн ламп;

рекордсменом по обмену старых лаамп стала Киевщина, ведь в домах жителей столицы и окрестных городов уже сияет более 2 млн светодиодов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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