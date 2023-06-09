Школам и больницам разрешили менять старые лампы на LED в "Дія" — Finance.ua
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Школам и больницам разрешили менять старые лампы на LED в "Дія"

Личные финансы
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Школам и больницам разрешили менять старые лампы на LED в "Дія"
Школам и больницам разрешили менять старые лампы на LED в "Дія"
На портале «Дія» появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц.
Об этом сообщает Минцифра на своей странице в Telegram.
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«Украинцы уже обменяли миллионы ламп накаливания на энергосберегающие и помогли снизить нагрузку на энергосистему. Теперь программу ЕС и правительства масштабируют для юридических лиц», — говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться услугой:

  • образовательные заведения;
  • больницы.

Как подать заявление об обмене ламп:

  • авторизироваться на портале «Дія» с помощью КЭП юрлица;
  • перейти в раздел — Услуги — обмен лампочек;
  • указать площадь учреждения и выбрать количество ламп в пределах лимита;
  • указать адрес организации;
  • подписать запрос КЭПом юрлица.
«И все! Получить лампы сможете в отделении Укрпочты», — добавляют в Минцифры.

Справка Finance.ua:

  • программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января;
  • с начала старта программы уже почти 3,5 млн жителей страны обменяли в отделениях Укрпочты 16,5 млн ламп;
  • рекордсменом по обмену старых лаамп стала Киевщина, ведь в домах жителей столицы и окрестных городов уже сияет более 2 млн светодиодов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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