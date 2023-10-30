Каждый десятый киевлянин не платил за свет более трех месяцев — Finance.ua

Каждый десятый киевлянин не платил за свет более трех месяцев Сегодня 09:45 — Личные финансы

Каждый десятый киевлянин не платил за свет более трех месяцев

По состоянию на 1 октября 2023 года киевляне задолжали за электроэнергию более 875 млн грн. Несмотря на постоянные призывы энергетиков и властей своевременно оплачивать счета, есть потребители, которые сознательно игнорируют свои обязанности.

Только в Киеве свыше 92 млн грн суммарного долга накопили 8 тыс. бытовых клиентов, которые используют в месяц более 500 кВт∙ч. Это, как правило, крупные домовладения с большим количеством оборудования и мощной техникой. То есть, в среднем долг одного такого дома — 11,5 тыс. грн.

Более 102 млн грн задолжали горожане с потреблением 250−500 кВт∙ч и еще 205 млн грн те, чьи счетчики наматывают до 250 кВт∙ч.

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Около 127,5 тыс. киевлян не рассчитываются уже более трех месяцев, а есть немало потребителей, которые вообще начали накапливать задолженность еще до войны.

Тариф на электроэнергию, установленный Кабмином, включает оплату за ремонт и содержание сетей. Поэтому из-за ухудшения платежной дисциплины энергосистема недополучает миллиарды гривен на восстановление после ракетных обстрелов.

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«Сегодня важна каждая оплата. У вас долг 50, 500 или 5000 грн — любой вклад из этой суммы станет существенной поддержкой для всей энергетической отрасли. К сожалению, есть клиенты, которые даже имея финансовую возможность, не спешат рассчитываться за свет. Они накапливают задолженность, пользуясь мораторием на отключение в условиях военного положения. Однако война закончится, победа будет, а долги никуда не денутся», — сказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Чтобы избежать негативных последствий, которые не всегда связаны только с отключениями, Yasno призывает всех потребителей проверить состояние лицевого счета и заплатить за свет.

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