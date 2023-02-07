Киев недополучил 1,7 млрд грн из-за простоя коммунального транспорта во время тревог — Finance.ua

Киев недополучил 1,7 млрд грн из-за простоя коммунального транспорта во время тревог Сегодня 07:20 — Казна и Политика

Киев недополучил 1,7 млрд грн из-за простоя коммунального транспорта во время тревог

Киев недополучил 1,7 млрд грн из-за простоя коммунального транспорта во время тревог.

Об этом пишет общественная инициатива «Пассажиры Киева».

С августа 2022 года действует решение властей Киева останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог. За полгода транспорт «простоял» 195 часов, из-за чего столица потеряла более полутора млрд грн.

Читайте также В Киеве планируют создать электронный проездной: когда он может появиться

«Главным козлом отпущения из транспортных предприятий и получателем убытков в этой ситуации остается КП „Киевпасстранс“ и частично Киевский метрополитен. Как их простой во время тревог за все эти 6 месяцев повысил безопасность пассажиров, которые просто пересаживались на другие виды транспорта и им отдавали свои средства, это вопрос уже риторический. А вот будущие транспортные проблемы от такого решения городу Киеву, который один из очень немногих крупных городов Украины останавливает коммунальный общественный транспорт во время тревог, придется решать долго», — говорится в сообщении.

Инфографика: Официальная страница общественной инициативы «Пассажиры Киева»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.