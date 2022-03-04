"Киев цифровой" изменил звуковой сигнал для воздушной тревоги — Finance.ua
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"Киев цифровой" изменил звуковой сигнал для воздушной тревоги

Сегодня 11:15Личные финансы
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Приложение «Киев Цифровой» изменило звуковой сигнал для оповещений воздушной тревоги.
Об этом сообщает в Telegram команда «Киев Цифровой».
Отмечается, что теперь в случае тревоги оповещения будут поступать со специальным звуком. Чтобы услышать его, нужно увеличить громкость звука в телефоне и включить звуковые оповещения для «Киев Цифровой».
Выберите «Параметры» — «Киев цифровой» — «Оповещение» и включите «Звуки» кнопкой-переключателем.
Выберите «Настройки» — «Программы» — «Киев Цифровой» — «Уведомления» и включите «Разрешить звук» кнопкой-переключателем.
По материалам: УНІАН
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