"Киев цифровой" изменил звуковой сигнал для воздушной тревоги — Finance.ua

"Киев цифровой" изменил звуковой сигнал для воздушной тревоги

Сегодня 11:15 — Личные финансы

Приложение « Киев Цифровой » изменило звуковой сигнал для оповещений воздушной тревоги.

Об этом сообщает в Telegram команда « Киев Цифровой ».

Отмечается, что теперь в случае тревоги оповещения будут поступать со специальным звуком. Чтобы услышать его, нужно увеличить громкость звука в телефоне и включить звуковые оповещения для «Киев Цифровой».

Выберите «Параметры» — «Киев цифровой» — «Оповещение» и включите «Звуки» кнопкой-переключателем.

Выберите «Настройки» — «Программы» — «Киев Цифровой» — «Уведомления» и включите «Разрешить звук» кнопкой-переключателем.

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