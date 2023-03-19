KIA отзовет десятки тысяч небезопасных седанов KIA K5 — Finance.ua
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KIA отзовет десятки тысяч небезопасных седанов KIA K5

Фондовый рынок
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Kia объявила о начале масштабной кампании отзыва, затрагивающей около 190 тысяч седанов Kia K5, сошедших с конвейера с 2020 по 2022 год. У них могут быть неправильно установлены боковые шторки безопасности.
Отзыв объявили через два месяца после того, как сотрудникам Управления безопасности Kia в Северной Америке стало известно об аварии, в которой неправильно сработала боковая шторка безопасности водителя. Это заставило завод Kia в Джорджии (США) провести тщательное расследование. Инженеры подтвердили дефект при сборке. Интересно, что с боковой шторкой безопасности переднего пассажира проблем не выявлено.
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В результате было принято решение отозвать 188 912 седанов Kia K5, собранных на заводе Kia Georgia в период с 27 марта 2020 года по 9 декабря 2022 года. Производитель хочет убедиться, что проблема не встречается и на других автомобилях, поскольку неправильное срабатывание подушки безопасности может привести к травмам или смерти.
На всех указанных автомобилях специалисты дилерского сервис-центра проверят состояние боковых шторок безопасности и, при необходимости, правильно их переустановят. Пока Kia не располагает какими-либо данными о том, что данный дефект привел к травмам или гибели людей. Кампанию отзыва здесь называют «мерой предохранения».
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По материалам:
uamotors
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