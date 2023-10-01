Kia и Hyundai отзовут более 3 миллионов автомобилей в США из-за риска возгорания — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Kia и Hyundai отзовут более 3 миллионов автомобилей в США из-за риска возгорания

Фондовый рынок
0
Автопроизводители Hyundai и Kia отзывают в общей сложности 3,37 млн ​​авто в США из-за риска возгорания двигателей и просят владельцев парковать их на улице подальше от зданий до завершения ремонта.
Об этом пишет Reuters.
Hyundai заявила о сообщениях о 21 пожаре и 21 другом тепловом инциденте с 2017 года, связанном с отзывом, тогда как Kia имеет сообщение о по меньшей мере 10 подтвержденных пожарах и инцидентах, связанных с плавлением.
В компаниях заявляют, что в результате утечки тормозной жидкости может возникнуть короткое замыкание в гидравлическом электронном блоке управления (HECU), что приводит к возгоранию моторного отсека во время стоянки или движения.
Кроме того, национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что владельцы должны следовать советам автопроизводителей и парковать автомобили на улице до завершения ремонта.
Отзыв Kia America охватывает 1,73 млн автомобилей Borrego, Cadenza, Forte, Sportage, K900, Optima, Soul Rio, Sorento и Rondo. Он касается разных модельных лет для каждого автомобиля с 2010 по 2017 год.
Hyundai отзывает 1,64 млн авто Elantra, Genesis Coupe, Sonata Hybrid, Accent, Azera, Veloster, Santa Fe, Equus, Veracruz, Tucson, Tucson Fuel Cell и Santa Fe Sport 2011−2015 модельных годов.
Hyundai планирует сообщить владельцам о необходимости привезти автомобили к дилеру для замены предохранителя модуля ABS. Kia все еще работает над решением проблемы.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.