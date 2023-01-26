Kia анонсировала характеристики электрического внедорожника EV9 — Finance.ua

Kia анонсировала характеристики электрического внедорожника EV9 Сегодня 23:34 — Технологии&Авто

Kia анонсировала характеристики электрического внедорожника EV9

Kia готовит к премьере электрический внедорожник EV9, который станет самым большим в линейке. Незадолго до дебюта компания раскрыла некоторые технические характеристики автомобиля. Kia EV9 ожидается на рынке в конце 2023 года.

Характеристики содержались в анкете, которую Kia предложила заполнить американским владельцам Telluride — пожалуй, именно они являются целевой аудиторией EV9. В опросе было приведено несколько возможных модификаций электромобиля.

Базовым указали семиместный EV9 с 200-сильной установкой, запасом хода 350 километров и разгоном с места до 60 миль в час (97 км/ч) за 8,9 секунды.

«Средний» внедорожник получит такую же установку, но будет более дальнобойным — 470 километров. Он разгоняется до 60 миль в час за 8,5 секунды, а его салон рассчитан на шесть человек — с раздельными креслами второго ряда.

Более мощный вариант Kia EV9 будет на 400 «лошадок», при этом крутящий момент варьируется в зависимости от версии от 515 до 650 Нм. Заявленное время разгона топового электромобиля — 5,2 секунды.

В промежуточной версии салон будет шестиместным, а самой дорогой достанется посадочная формула 2+2+2 и 21-дюймовые диски. Запас хода составит 420 или 380 км.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.