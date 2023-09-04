Кэти Вуд прогнозирует, что рыночная капитализация крипторынка возрастет на 2100% к 2030 году — Finance.ua
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Кэти Вуд прогнозирует, что рыночная капитализация крипторынка возрастет на 2100% к 2030 году

Криптовалюта
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Кэти Вуд прогнозирует, что рыночная капитализация крипторынка возрастет на 2100% к 2030 году
Кэти Вуд прогнозирует, что рыночная капитализация крипторынка возрастет на 2100% к 2030 году
CEO ARK Invest Кэти Вуд прогнозирует увеличение общей рыночной капитализации криптовалют более чем на 2,100% к 2030 году.
В новом интервью Benzinga Вуд заявила, что финансовые учреждения, вероятно, начнут активно инвестировать в Bitcoin (BTC) и другие цифровые активы, что приведет к росту общей капитализации крипторынка.
По ее словам, одним из катализаторов притока институциональных инвестиций может стать одобрение биржевого фонда, который торгует BTC (ETF).
Шансы на одобрение ETF могут стать более вероятными после победы Grayscale над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая заставит регулятора пересмотреть заявку менеджера цифровых активов на преобразование его Bitcoin Trust в ETF.
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«Если учреждения захотят войти в рынок, это будет означать значительный дополнительный спрос на немногим большее дополнительное предложение [Bitcoin]. Единственный способ сделать это — повысить цену». — заявила Вуд.
Согласно изданию, Вуд прогнозирует, что институциональные инвестиции увеличат капитализацию крипторынка, которая сейчас составляет 1,13 триллиона долларов, до 25 триллионов долларов к 2030 году, и Bitcoin составит более половины этой общей капитализации рынка.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
cryptomisto
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