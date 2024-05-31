Кешбэк на украинские товары: сколько правительству обойдется программа — Finance.ua

Кешбэк на украинские товары: сколько правительству обойдется программа Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Кешбэк на украинские товары: сколько правительству обойдется программа

Министерство экономики рассматривает два варианта внедрения национального кешбэка — правительственной программы поддержки украинских производителей, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в материале Forbes

По первому сценарию кешбэк в размере 10% от стоимости будет распространяться только на непродовольственные товары отечественного производства. Для его реализации понадобится 1−2 млрд грн бюджетных средств.

Второй сценарий предусматривает охват и пищевых продуктов, и непродовольственного ритейла, который потребует 2−3 млрд грн финансирования.

«Это гораздо меньше, чем планировалось ранее. В конце марта причастные к программе чиновники называли потребность в 20 млрд грн в год», — пишет издание.

Для получения кешбэка потребителям нужно будет открыть специальную карту в приложении «Дія» или в банке, поскольку процесс будет иметь безналичный формат.

По прогнозам Минэкономики, чем шире будет охват программы, тем больше ее эффект будет для экономики — как в налоговых поступлениях, так и в создании новых рабочих мест.

Национальный кешбэк станет составной частью крупной правительственной кампании «Покупай украинское», направленной на поддержку и продвижение отечественных производителей. В частности, в ее пределах правительство выдает гранты, компенсирует стоимость украинской сельхозтехники.

Запуск программы кешбэка уже несколько раз откладывался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказывал, что программа кэешбэка полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена ​​до конца марта, но не вышло.

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Несколько дней назад министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что планируется запустить анонсированную ранее программу «Украинский кешбэк» до конца лета этого года.

Справка Finance.ua

26 февраля во время мероприятия «Сделано в Украине» президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кешбэка «Покупай украинское»;

по этой программе граждане Украины смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

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