Казахстанская авиакомпания приостановила авиасообщение с Татарстаном после ударов дронов — Finance.ua
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Казахстанская авиакомпания приостановила авиасообщение с Татарстаном после ударов дронов

Фондовый рынок
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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air после ударов по НПЗ в Татарстане (россия) временно приостановила полеты в столицу Казанской республики. Меньше месяца назад перевозчик возобновил полеты в рф.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В целях обеспечения безопасности полетов начиная с 05.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе — Казань — Актобе будет прекращено», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Планируемое возобновление авиасообщения будет объявлено позже.
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновила полеты в россию с 13 марта 2022 года.
Ранее авиакомпания QAZAQ AIR получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории россии и в ее воздушном пространстве.
По материалам:
Економічна Правда
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