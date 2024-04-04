Казахстанская авиакомпания приостановила авиасообщение с Татарстаном после ударов дронов — Finance.ua

Казахстанская авиакомпания приостановила авиасообщение с Татарстаном после ударов дронов Сегодня 11:35 — Фондовый рынок

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air после ударов по НПЗ в Татарстане (россия) временно приостановила полеты в столицу Казанской республики. Меньше месяца назад перевозчик возобновил полеты в рф.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В целях обеспечения безопасности полетов начиная с 05.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе — Казань — Актобе будет прекращено», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Планируемое возобновление авиасообщения будет объявлено позже.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновила полеты в россию с 13 марта 2022 года.

Ранее авиакомпания QAZAQ AIR получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории россии и в ее воздушном пространстве.

Економічна Правда По материалам:

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