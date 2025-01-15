Казахстан усложнил правила выдачи банковских карт россиянам — Finance.ua

Казахстан усложнил правила выдачи банковских карт россиянам Сегодня 19:46 — Финтех и Карты

Казахстан усложнил правила выдачи банковских карт россиянам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана утвердило новые правила для банков второго уровня и филиалов иностранных банков, усложнив условия выдачи банковских карт гражданам российской федерации.

Об этом сообщает orda.kz.

Согласно изменениям, срок действия платежных карт для нерезидентов теперь ограничен 12 месяцами. Однако это ограничение не распространяется на карты, выпущенные для субъектов предпринимательства, дипломатов и инвесторов.

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Кроме сокращения срока действия карт, регулятор ввел ограничения на количество карт, которые могут быть оформлены нерезидентами. Раньше лимит составлял до десяти карт на клиента, но теперь количество сокращено.

Также банки обязаны внедрить систему автоматического выявления подозрительных операций, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Ужесточены требования к мониторингу операций физических лиц, имеющих более пяти банковских карт.

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С начала 2025 года Казахстан прекратил оформление индивидуального идентификационного номера для иностранных граждан через свои дипломатические представительства, необходимого для открытия банковских счетов и выпуска карт в казахстанских банках.

Теперь получение этого номера возможно только при личном обращении в центры обслуживания населения на территории Казахстана. Дистанционную выдачу прекратили еще в феврале 2024 года, однако до конца года россияне могли оформить его через консульства Казахстана в российских городах, таких как москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Омск и Астрахань.

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