Казахстан отказывается помогать россии обходить санкции — Finance.ua

Казахстан отказывается помогать россии обходить санкции Сегодня 05:23

Власти Казахстана выступают против того, чтобы россия использовала территорию страны для обхода международных санкций.

Об этом заявил замглавы МИД республики Роман Василенко, пишет российское издание The Moscow Times.

«Казахстан не вводил санкции против россии, и Казахстан не присоединился к санкциям против россии. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций», — сказал Василенко в интервью польскому агентству РАР (цитата с ТАСС).

По его словам, позиция Астаны «известна и ясна» всем заинтересованным сторонам, и к ней с пониманием относятся как в россии, так и на Западе.

Василенко подчеркнул, что принимают все необходимые меры для того, чтобы обхода санкций не происходило, поскольку республика «не желает введения вторичных санкций». Он также отметил, что в двусторонних отношениях между Астаной и Москвой «проблем нет», но существуют «разные вопросы», поскольку сами по себе отношения двух соседних государств «очень разнообразны».

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин говорил, что Астана не поддерживает антироссийские санкции, но соблюдает их, «потому что это выгодно с экономической точки зрения». «У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим», — объяснял Жумангарин.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.