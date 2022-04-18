Казахстан ограничил экспорт пшеницы и муки — Finance.ua

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев подписал приказ, согласно которому вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки.
Документ направлен на государственную регистрацию в министерство юстиции.
«После введения в действие вышеуказанного приказа до 15 июня 2022 года экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот: на пшеницу и меслин — 1 млн тонн; на муку пшеничную или пшенично-ржаную — 300 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
К распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие «Продкорпорации» 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене.