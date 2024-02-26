Катар увеличит добычу газа на фоне падения мировых цен — Finance.ua

Катар увеличит добычу газа на фоне падения мировых цен Сегодня 21:33 — Энергетика

Катар увеличит добычу газа на фоне падения мировых цен

Глава QatarEnergy Саад аль-Кааби объявил о новом расширении производства СПГ, что добавит еще 16 миллионов тонн в год.

Об этом сообщает Reuters.

Увеличение доведет общую мощность добычи до 142 млн тонн в год.

Катар является одним из крупнейших мировых экспортеров СПГ, конкуренция за который обострилась с началом войны в Украине в феврале 2022 года.

Несмотря на падение цен, все крупные производители газа, включая США, Австралию и россию, хотят и дальше увеличивать добычу, делая ставку на дальнейший рост спроса и опасаясь, что их газ может оказаться ненужным спустя десятилетия, если энергетический переход сделает «зеленую» энергию дешевле.

Економічна Правда По материалам:

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