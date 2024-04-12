Картофель дешевеет на фоне снижения спроса — Finance.ua
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Картофель дешевеет на фоне снижения спроса

Личные финансы
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На текущей неделе оптовые цены на картофель в Украине составляют 14−18 гривен/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Об этом говорится в сообщении EastFruit.
«По словам операторов рынка, предложение картофеля на текущей неделе оставалось достаточно объемным, в то время как спрос на продукцию продолжал снижаться. В то же время многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции и часто отказывались от закупок. При этом, учитывая достаточно большие объемы этой продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в этом сегменте», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что картофель в Украине стоит в среднем в 3 раза дороже, чем в первой половине апреля 2023 года.
По материалам:
Українські Новини
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