Картами ПриватБанка невозможно рассчитаться в магазине — Finance.ua

Картами ПриватБанка невозможно рассчитаться в магазине
Сегодня 11:45 — Фондовый рынок
Читатели сообщают о том, что 23 апреля карты ПриватБанка не срабатывают в магазинах.
Как оказалось, произошла аварийная ситуация с каналами связи ПриватБанка.
"Друзья, знаем о проблеме и уже решаем.
На каналах связи произошел сбой. Поэтому сегодня возможны перебои и задержки в работе сервисов банка, сети банкоматов и с оплатами картами через торговые терминалы.
Наши специалисты уже работают над скорейшим восстановлением стабильной работы!
Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание!"
Отметим, что ПриватБанк также ввел ограничения для перевода средств украинцами.
Так, перевести свои средства на карту другого банка украинцы могут лишь в сумме 29 999 грн. При этом данная сумма рассчитана на месяц.
«Если одна сторона не является клиентом банка (карта другого банка), то максимальная сумма перевода — экв. 29 999 грн», — отмечается на сайте ПриватБанка.
Кстати, на Finance.ua вы можете выбрать себе наиболее выгодную платежную карту любого из банков Украины.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.