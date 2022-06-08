Канада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической промышленности рф — Finance.ua
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Канада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической промышленности рф

Сегодня 16:53Казна и Политика
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Канада ввела новые санкции против российской нефтяной, газовой и химической промышленности «в ответ на продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение президента россии путина в Украину».
Об этом говорится в заявлении МИД Канады.
Новые ограничения налагают запрет на экспорт 28 услуг, жизненно необходимых для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги.
Запрет направлен на отрасль, на которую приходится около 50% доходов федерального бюджета россии, говорят в МИД Канады.
"Объявленные сегодня меры усиливают давление на президента путина с целью немедленного вывода своих войск с украинской земли. Канада твердо верит, что украинцы заслуживают жить в мире, и призывает российское руководство прекратить бессмысленную войну.
Эти меры снизят способность россии вести войну и дадут четкий сигнал российскому режиму: Канада не отступит в привлечении к ответственности виновных в разрушениях в Украине. Канада продолжит сотрудничество со своими единомышленниками в международном сообществе для координации дальнейших мер", — говорится в заявлении канадского министерства.
"Российское вторжение в Украину сейчас длится более 100 дней. За это время путин и его режим принесли несказанную боль и страдания в Украине и во всем мире. Мы будем продолжать неустанно добиваться ответственности за бессмысленную войну.
Канада сделает все, что в ее силах, чтобы не допустить возможности путина подпитывать и финансировать свою военную машину", — заявил глава МИД Канады Мелани Жоли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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