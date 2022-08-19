Канада ввела лимиты на покупку криптовалют — Finance.ua

Канада ввела лимиты на покупку криптовалют Сегодня 05:02 — Финтех и Карты

Канада ввела лимиты на покупку криптовалют

Канадский регулятор ввел новые правила на розничных покупателей криптовалюты. Теперь они могут приобретать цифровые активы на сумму, не превышающую $30 тыс. в год (точнее C$ — канадские доллары). Эти ограничения касаются всех криптовалют кроме Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Власти объясняют это тем, что криптоиндустрия растет быстрыми темпами, и нужно защищать интересы неопытных потребителей.

Местная криптобиржа Newton детальнее объясняет, как будет работать данная норма. Допустим, пользователь купил монеты SOL на $20 тыс. У него остается лимит $10 тыс. до конца отчетного года. Но он если он после этого продаст токены SOL на $5 тыс., то его лимит увеличится на эту сумму (до $15 тыс). Торговля ЕТС, ВТС, LТС и Bitcoin Cash в лимитах не учитывается — то есть, их можно покупать и продавать в любых объемах. Лимиты будут обнуляться раз в год.

Указанные правила должны соблюдать только розничные инвесторы. Для правомочных инвесторов лимит повышен до $100 тыс. в год. Аккредитованные инвесторы смогут покупать на любые суммы без ограничений.

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