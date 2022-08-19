Канада ввела лимиты на покупку криптовалют — Finance.ua
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Канада ввела лимиты на покупку криптовалют

Финтех и Карты
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Канада ввела лимиты на покупку криптовалют
Канада ввела лимиты на покупку криптовалют
Канадский регулятор ввел новые правила на розничных покупателей криптовалюты. Теперь они могут приобретать цифровые активы на сумму, не превышающую $30 тыс. в год (точнее C$ — канадские доллары). Эти ограничения касаются всех криптовалют кроме Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.
Власти объясняют это тем, что криптоиндустрия растет быстрыми темпами, и нужно защищать интересы неопытных потребителей.
Канада ввела лимиты на покупку криптовалют
Местная криптобиржа Newton детальнее объясняет, как будет работать данная норма. Допустим, пользователь купил монеты SOL на $20 тыс. У него остается лимит $10 тыс. до конца отчетного года. Но он если он после этого продаст токены SOL на $5 тыс., то его лимит увеличится на эту сумму (до $15 тыс). Торговля ЕТС, ВТС, LТС и Bitcoin Cash в лимитах не учитывается — то есть, их можно покупать и продавать в любых объемах. Лимиты будут обнуляться раз в год.
Указанные правила должны соблюдать только розничные инвесторы. Для правомочных инвесторов лимит повышен до $100 тыс. в год. Аккредитованные инвесторы смогут покупать на любые суммы без ограничений.
По материалам:
incrypted
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