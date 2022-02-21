Какую криптовалюту купить прямо сейчас: эксперты дали советы для начинающих — Finance.ua
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Какую криптовалюту купить прямо сейчас: эксперты дали советы для начинающих

Сегодня 20:21Финтех и Карты
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Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе в экономику. Под ударом оказались финансовые варианты вложения средства — валюта и даже золото.
На этом фоне инвесторы перекинули свое внимание в сторону тогда еще «непопулярного» класса активов — криптовалюты. Эксперты рассказали, какие цифровые активы должны быть в криптопортфеле в 2022 году.

Какую криптовалюту купить прямо сейчас

  • Биткоин, бессменный лидер крипторынка. Представляет собой наиболее безопасный вариант электронных активов среди всех, выпущенных на текущий момент. Капитализация составляет $762 млрд.
  • Ethereum («эфир» в простонародье). Также должен быть в портфеле инвестора, как вторая по капитализации криптовалюта. Интерес к ней сегодня подогрет переходом на алгоритм Proof-of-Stake, завершить который планируется к лету этого года.
  • Лайткоин. Несмотря на статус бюджетной копии биткоина, является одной из старейших и самых недооцененных криптовалют на рынке. В 2021 году монета показала очень интересные результаты и задел на перспективность.
  • Dogecoin. Самая дорогая «мемная» криптовалюта и любимица Илона Маска. Часто используется в качестве оплаты ввиду несложного механизма использования, а также небольшой стоимости. Но зависима от шумихи, созданной вокруг нее в информационном поле.
  • Cardano (ADA). Несмотря на свое относительно недавнее появление на криптобирже, она уже дает отличные результаты — занимает 7 строчку в рейтинге с капитализацией $33,8 млрд.
  • Solana (SOL). Считается одним из главных конкурентов Ethereum. Накануне один из самых известных криптотрейдеров Остин Арнольд добавил ее в свой топ «взрывных» криптовалют, которых в 2022 году ждет успех.
  • Polkadot. С начала 2022 года ворвалась в десятку криптовалют по капитализации. Эксперты считают, что скорость развития проекта позволит ему в скором времени оказывать на рынок криптовалюты такое же влияние, как и эфир в свое время.
Ранее эксперты рынка советовали инвесторам потихоньку избавляться от мемной крипты. Отмечается, что с дальнейшим формированием крипторынка неминуемо его естественное очищение от такого рода проектов-пустышек.
По материалам: УНІАН
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