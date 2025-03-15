Каким будет первый универсал от Zeekr (фото) — Finance.ua

Каким будет первый универсал от Zeekr (фото) Сегодня 07:12 — Технологии&Авто

Каким будет первый универсал от Zeekr (фото)

Появились официальные изображения интерьера первого универсала Zeekr под названием 007 GT, который в Европе будет продаваться как Zeekr 7 GT. Продажи новинки в Китае начнутся уже в апреле, а на европейских рынках модель дебютирует позже в этом году.

Zeekr 007 GT — это, фактически, вариант в кузове универсал представленного ранее седана Zeekr 007.

Однако, как пишет CarNewsChina , интерьер новинки будет существенно отличаться.

Официальные изображения свидетельствуют, что Zeekr 007 GT имеет трехспицевой спортивный D-образный руль и напоминает руль недавно выпущенного кроссовера Zeekr 7X.

Селектор переключения передач 007 GT находится за рулем. Центральная консоль Zeekr 007 GT имеет цифровую приборную панель, большой сенсорный экран и проекционный дисплей.

В то же время центральный тоннель Zeekr 007 GT имеет блок физических кнопок и просторное отделение с двумя подстаканниками и беспроводными зарядными панелями для телефонов.

Дверные карты получили кнопки вместо традиционных ручек. Передние сиденья Zeekr 007 GT имеют выраженную боковую поддержку, а сиденье водителя имеет динамики в подголовнике.

Также уникальной чертой интерьера универсала является большая панорамная крыша, а также стойки и потолок, отделанные замшей.

Компания говорит, что Zeekr 007 GT будет доступен в двух цветовых комбинациях салона: черно-белом и красно-черном.

Zeekr 007 GT построен на платформе PMA2+. Моноприводный вариант будет иметь электромотор на задней оси мощностью 416 л.с., а полноприводная версия будет отличаться мощностью в 637 лошадей. В зависимости от комплектации запас хода электромобиля будет составлять от 585 до 825 километров по циклу CLTC.

Телеканал 24 По материалам:

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