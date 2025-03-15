Каким будет первый универсал от Zeekr (фото) — Finance.ua
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Каким будет первый универсал от Zeekr (фото)

Технологии&Авто
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Каким будет первый универсал от Zeekr (фото)
Каким будет первый универсал от Zeekr (фото)
Появились официальные изображения интерьера первого универсала Zeekr под названием 007 GT, который в Европе будет продаваться как Zeekr 7 GT. Продажи новинки в Китае начнутся уже в апреле, а на европейских рынках модель дебютирует позже в этом году.
Zeekr 007 GT — это, фактически, вариант в кузове универсал представленного ранее седана Zeekr 007.
Однако, как пишет CarNewsChina, интерьер новинки будет существенно отличаться.
Официальные изображения свидетельствуют, что Zeekr 007 GT имеет трехспицевой спортивный D-образный руль и напоминает руль недавно выпущенного кроссовера Zeekr 7X.
Каким будет первый универсал от Zeekr (фото)
Селектор переключения передач 007 GT находится за рулем. Центральная консоль Zeekr 007 GT имеет цифровую приборную панель, большой сенсорный экран и проекционный дисплей.
Каким будет первый универсал от Zeekr (фото)
В то же время центральный тоннель Zeekr 007 GT имеет блок физических кнопок и просторное отделение с двумя подстаканниками и беспроводными зарядными панелями для телефонов.
Дверные карты получили кнопки вместо традиционных ручек. Передние сиденья Zeekr 007 GT имеют выраженную боковую поддержку, а сиденье водителя имеет динамики в подголовнике.
Каким будет первый универсал от Zeekr (фото)
Также уникальной чертой интерьера универсала является большая панорамная крыша, а также стойки и потолок, отделанные замшей.
Каким будет первый универсал от Zeekr (фото)
Компания говорит, что Zeekr 007 GT будет доступен в двух цветовых комбинациях салона: черно-белом и красно-черном.
Каким будет первый универсал от Zeekr (фото)
Zeekr 007 GT построен на платформе PMA2+. Моноприводный вариант будет иметь электромотор на задней оси мощностью 416 л.с., а полноприводная версия будет отличаться мощностью в 637 лошадей. В зависимости от комплектации запас хода электромобиля будет составлять от 585 до 825 километров по циклу CLTC.
По материалам:
Телеканал 24
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