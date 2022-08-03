Какие земельные участки не подлежат обложению земельным налогом — Finance.ua

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Какие земельные участки не подлежат обложению земельным налогом

Личные финансы
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Какие земельные участки не подлежат обложению земельным налогом
Какие земельные участки не подлежат обложению земельным налогом
Главное управление ГНС в Днепропетровской области напоминает, что перечень земельных участков, не подлежащих обложению земельным налогом, приведен в ст. 283 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ).
Не уплачивается налог за:
  • сельскохозяйственные угодья зон радиоактивно загрязненных территорий, определенных по закону подвергшимися радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы (зон отчуждения, безусловного (обязательного) отселения, гарантированного добровольного отселения и усиленного радиоэкологического контроля), и химически загрязненных сельскохозяйственных ограничения по ведению сельского хозяйства (п.п. 283.1.1 п. 283.1 ст. 283 НКУ);
  • земли сельскохозяйственных угодий, находящиеся во временной консервации или стадии сельскохозяйственного освоения (п.п. 283.1.2 п. 283.1 ст. 283 НКУ);
  • земельные участки государственных сортоиспытательных станций и сортоучастков, которые используются для испытания сортов сельскохозяйственных культур (п.п. 283.1.3 п. 283.1 ст. 283 НКУ);
  • земли дорожного хозяйства автомобильных дорог общего пользования;
  • земли под проезжей частью, обочиной, земляным полотном, декоративным озеленением, резервами, кюветами, мостами, искусственными сооружениями, тоннелями, транспортными развязками, водопропускными сооружениями, подпорными стенками, шумовыми экранами, очистными сооружениями и расположенными в пределах полос отвода другими дорожными сооружениями и оборудованием, а также земли, находящиеся за пределами полос отвода, если на них размещены сооружения, обеспечивающие функционирование автомобильных дорог, а именно:
    а) параллельные объездные дороги, паромные переправы, снегозащитные сооружения и насаждения, противолавинные и противоселевые сооружения, улавливающие съезды, защитные насаждения, шумовые экраны, очистные сооружения;
     б) площадки для стоянки транспорта и отдыха, склады, гаражи, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, комплексы для взвешивания крупногабаритного транспорта, производственные базы, искусственные и другие сооружения, находящиеся в государственной собственности, собственности государственных предприятий или собственности хозяйственных обществ, уставном капитале которых 100 проц. акций (долей, паев) принадлежит государству (п.п. 283.1.4 п. 283.1 ст. 283 НКУ);
  • земельные участки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и фермерских (крестьянских) хозяйств, занятые молодыми садами, ягодниками и виноградниками до вступления их в пору плодоношения, а также гибридными насаждениями, генофондовыми коллекциями и питомниками многолетних плодовых насаждений (п.п. 283.1.5 п.). 283.1 статьи 283 НКУ);
  • земельные участки кладбищ, крематориев и колумбариев (п.п. 283.1.6 п. 283.1 ст. 283 НКУ);
  • земельные участки, на которых расположены дипломатические представительства, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями), согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, пользуются помещениями и прилегающими к ним земельными участками на бесплатной основе (п.п. 283.1.7 п.). 283.1 статьи 283 НКУ);
  • земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и других зданий, необходимых для обеспечения деятельности религиозных организаций Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке (п.п. 283.1.8 п. 283.1 ст. 283 НКУ).

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По материалам:
Finance.ua
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