Какие роскошные авто ввезли в Украину за время войны — Finance.ua

Какие роскошные авто ввезли в Украину за время войны
С 2022 по 2024 год в Украину ввезли более 12 тысяч дорогих автомобилей — на общую сумму около 55 миллиардов гривен.
Речь идет о машинах, каждая из которых стоит от 70 тысяч долларов и выше (без налогов).
Больше всего — почти 8 тысяч — стоили от 70 до 100 тысяч, около 3,8 тысяч — от 100 до 200 тысяч, и 219 машин стоили дороже 200 тысяч долларов.
Интересно, что с каждым годом таких авто в Украине становится все больше и больше. В 2022 году их ввезли около 2,3 тысячи, 2023 — уже почти 5 тысяч, а 2024 — еще больше.
Отдельно отмечается, что среди этих люксовых машин около тысячи были электрокарами. Их общая стоимость — около 90 миллионов долларов. Но налог на добавленную стоимость (НДС) с них не уплачивался — в Украине электромобили от него освобождены.
Автогражданка быстро
Несмотря на войну, спрос на дорогие машины в Украине только растет. Люди продолжают покупать как люксовые авто, так и элитные электрокары.
Напомним, более 87 млн грн транспортного налога уплатили владельцы роскошных автомобилей в 2025 году. Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома». Владельцы элитных автомобилей уплатили 87,2 млн. грн. транспортного налога в течение января — апреля 2025 года, сообщила Государственная налоговая служба Украины.
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