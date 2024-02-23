Какие налоги при торговле на FOREX — Finance.ua

Какие налоги при торговле на FOREX Сегодня 12:15 — Фондовый рынок

Какие налоги при торговле на FOREX

Торговля на FOREX — это высокодоходная, но в то же время высокорисковая инвестиция (хотя правильнее назвать это тяжелой работой).

В отличие от пассивного инвестирования (например, в депозиты или облигации внутреннего госзайма), где достаточно просто вложить деньги — и ждать прибыли, здесь необходимо принимать решения, часто — очень непростые, от правильности которых будет зависеть, заработаете ли вы или проиграете.

Если вы работаете с украинской брокерской компанией, при выводе прибыли она сама удержит необходимую сумму подоходного налога и военного сбора, то есть вы получите на руки уже сумму после налогообложения. В настоящее время — за вычетом 19,5% (18% - НДФЛ, 1,5% - военный сбор).

В случае сотрудничества с зарубежной компанией вопрос, платить или не платить налоги и уведомлять или не уведомлять об этом налоговую инспекцию, придется решать исключительно вам.

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