Какие налоги при торговле на FOREX — Finance.ua

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Какие налоги при торговле на FOREX

Фондовый рынок
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Какие налоги при торговле на FOREX
Какие налоги при торговле на FOREX
Торговля на FOREX — это высокодоходная, но в то же время высокорисковая инвестиция (хотя правильнее назвать это тяжелой работой).
В отличие от пассивного инвестирования (например, в депозиты или облигации внутреннего госзайма), где достаточно просто вложить деньги — и ждать прибыли, здесь необходимо принимать решения, часто — очень непростые, от правильности которых будет зависеть, заработаете ли вы или проиграете.
Если вы работаете с украинской брокерской компанией, при выводе прибыли она сама удержит необходимую сумму подоходного налога и военного сбора, то есть вы получите на руки уже сумму после налогообложения. В настоящее время — за вычетом 19,5% (18% - НДФЛ, 1,5% - военный сбор).
В случае сотрудничества с зарубежной компанией вопрос, платить или не платить налоги и уведомлять или не уведомлять об этом налоговую инспекцию, придется решать исключительно вам.
Читайте подробности в нашей статье:

На что обратить внимание, если решили зарабатывать на FOREX в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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